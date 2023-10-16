كم شخصاً غمرك باللطف وحسن المعاملة في مراحل الدراسة فوثقت به مئة بالمئة؟ وكم شخصاً صنع لك معروفاً في أحد المواقف في بيئة العمل فشعرت تلقائياً أنه مختلف عن البقية ومحلُ ثقة؟ وكم شخصاً كشف لك بعض التفاصيل عن حياته الخاصة، فشعرت بمدى قربك منه وزادت ثقتك العمياء به بشكلٍ كبير؟

ولكن هل جميع الناس مؤهلون ويستحقون ثقتنا العمياء؟

حدثت قصة حقيقية في أمريكا لأحد الأشخاص عندما اُتهّم بجريمة قتل، هذا الشخص كان واثقاً من براءته لأنه بالفعل بريء ويملك أحد أقوى المحامين، ولكن للأسف لم ينصفه أحد ولا القضاء ولا حتى الحقائق والأدلة وحكم عليه بالسجن المؤبد، يا له من موقفٍ صادم أدى إلى تعرض هذا الرجل إلى صدمة ثقة بالجميع إلا أخته الفقيرة التي كانت مقتنعة تماماً ببراءته، كانت تعمل صباحاً ومساءً والتحقت أيضاً بالجامعة ودرست القانون لتتمكن من مساعدة أخيها.

وبعد مرور خمس سنوات تخرجت وحصلت على الشهادة، ثم ذهبت إلى المحكمة وطالبت بفتح ملف أخيها المتهم ظلماً، وبعد محاولات كثيرة حدث ما لم يكن متوقعاً وهو الحصول على براءة أخيها، هذا الموقف الذي دونتهُ محاكم أمريكا في التاريخ.

لابد من الانتباه إلى نفسك والمحافظة على التوازن في حجم الثقة في العلاقات، فحين تضع كل ثقلك على أحدٍ معين بسبب وهم الثقة العمياء، تتوالى المواقف واحداً تلو الآخر فتشعر حين تتعرض للألم في أحد المواقف لأي سبٍ كان أن الوجع قاسٍ جداً، ويكون أكثر إيلاماً حين تتعرض إلى خيانة تلك الثقة ممن وثقت بهم ولم تتوقع أنهم سيتركونك في منتصف الطريق تواجه جميع المصاعب وحيداً.

إذاً حاول أن تركز على نفسك وثق بها فقط ثقة عمياء ثم حاول أن توزع ثقتك في الأشخاص على مستويات، وأحسن اختيار الأشخاص الذين تثق بهم.