لماذا تدهورت علاقات الهند بكندا؟

في الأسبوع الماضي تدهورت العلاقات الهندية ــ الكندية سريعاً، ووصلت إلى حد حرب دبلوماسية معلنة مارس فيها كل طرف طرد العشرات من دبلوماسيي الطرف الآخر وسط تراشق الاتهامات، وهو ما قد يهدد الاتفاقيات الدفاعية والتجارية المبرمة بين البلدين، ويضع التحالف الهندي ــ الباسيفيكي لمواجهة الصين والذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا في موقف حرج.

في الواقع، نحن أمام حالة دولة ديمقراطية نامية تشتكي من أنشطة انفصالية تهدد وحدتها الوطنية تمارس من فوق أراضي دولة ديمقراطية غربية، فيما لا تحرك الأخيرة ساكناً للجم هذه الأنشطة بذريعة حرية الرأي وحقوق الإنسان. ولئن كان هذا مربط الفرس في النزاع المشتعل بين البلدين، فإنه يخفي وراءه أموراً أخرى هي التي فجرت الأوضاع بينهما.

في نوفمبر من سنة 2022 صدر بيان كندي عن استراتيجية كندا في منطقة المحيطين، وصف الهند بأنها ((الشريك المهم لكندا في تحقيق أهدافها الإقليمية والعالمية كونهما صاحبتي تقاليد مشتركة متمثلة في الديمقراطية والتعددية والالتزام بقواعد النظام الدولي)).

ومن يقرأ هذه العبارات الكندية الدافئة حيال الهند، يخيل له أن علاقات البلدين الثنائية اتسمت دائماً بالصفاء وخلت من الإشكالات والهواجس، ولكن الحقيقة غير ذلك ففي زيارة رئيس الحكومة الكندية ((جيستن ترودو)) للهند في فبراير من سنة 2018، وقع حدث غير متوقع أحرج الضيف وجعله موضع سخرية من الإعلام الكندي والأمريكي والبريطاني الذي وصف زيارة ترودو بالفاشلة، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق تصريح قال فيه إنه قد لا يزور الهند مرة أخرى.

ولم يكن ذلك الحدث سوى التقاط صورة تجمعه بزوجته وإلى جانبهما ((غاسبال أتوال))، والأخير مواطن كندي من أصل هندي وذو ارتباطات بحركة خالستان السيخية الانفصالية، وكان قد دين من قبل محكمة كندية بتهمة محاولة قتل وزير هندي في زيارته كندا. أدت تلك الواقعة إلى توقف الاتصالات بين البلدين نحو 18 شهراً، قبل أن تعود العلاقات للتعافي إثر لقاء زعيميهما على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز الفرنسية في أغسطس من سنة 2019.

وسرعان ما واجه العالم جائحة كوفيد 19 وقيام الهند إبانها بتزويد بعض الدول ــ ومنها كندا ــ بكميات كبيرة من اللقاحات، وهو ما أسهم في إجراء غير اتصال بين ترودو ونظيره الهندي ناريندرا مودي لمناقشة ما وصف بـ((معركة البلدين المشتركة ضد الوباء))، ليذوب الجليد في علاقاتهما الثنائية وتتكرر لقاءاتهما على هامش قمة مجموعة السبع في ((شلوس إلماو)) الألمانية في يونيو من سنة 2022، وقمة مجموعة العشرين في بالي الأندونيسية في نوفمبر من سنة 2022.

غير أن ما حدث في قمة العشرين الأخيرة التي استضافتها نيودلهي في سبتمبر من سنة 2023، كان مؤشراً إلى بداية حدوث تراجع خطر في علاقات البلدين والزعيمين، فلم يعقد مودي أي اجتماع مع نظيره الكندي.

لقد بدا واضحاً أن مودي مستاء من سياسات ترودو ومواقفه وتودده لمواطنيه السيخ حاملي الجنسية الكندية لأسباب انتخابية، والتغاضي عن أنشطتهم المزعجة للهند.

ولعل ما زاد الطين بلة، وجعل الأمور تتأزم وتصل إلى ما وصلت إليه، تصريحات لترودو زعم فيها بوجود أدلة موثقة تربط حكومة مودي بمقتل الناشط الكندي من أصل هندي ((هارديب سينغ نيغار)) بالرصاص في 18 يونيو من سنة 2023 خارج مركز ثقافي للسيخ في ولاية ((كولومبيا البريطانية)) بكندا وهو ما نفته نيودلهي واحتجت عليه بأشد العبارات.

والمعروف أن كندا تعد موطناً لأكبر عدد من طائفة السيخ خارج الهند بعدد يصل إلى نحو 800 ألف نسمة، مشكلين بذلك قوة تصويتية هائلة، ومن بينهم شخصيات تحتل مراكز مرموقة في حكومة ترودو وحزبه وفي السلطتين الأمنية والقضائية.

ويستغل هؤلاء الحريات المكفولة في كندا للتعبير عن دعمهم المادي والمعنوي والإعلامي لحركة خالستان الانفصالية التي تسعى لإقامة كيان للسيخ مستقل عن الهند في ولاية البنجاب حيث يعيش 18 مليون سيخي، ناهيك عن قيامهم بإجراء استفتاءات محلية عن أحلامهم الانفصالية التي انطلقت في الستينيات ثم تبلورت في الثمانينيات عبر انتفاضة مسلحة واجهتها الحكومة الهندية فكان ردهم القيام باغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي في سنة 1984.

والمعروف أيضاً أنه منذ التسعينيات زادت هجرة السيخ الهنود إلى كندا بتشجيع من أقاربهم هناك، حيث جذبتهم الفرص الاقتصادية والتعليم المتقدم والحريات التي تكفل لهم إعادة تنظيم أنفسهم من أجل الدفع بقضيتهم.