بمثل هؤلاء تُبنى الأوطان

صادف يوم السبت السابع من شهر أكتوبر الحالي الذكرى الثلاثين لوفاة باني دبي الحديثة، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

وقد تشرفت بالمشاركة في الجلسة التي نظمها المجلس الثقافي للصديق الدكتور حنيف القاسم، وزير التربية والتعليم الأسبق، لاستعادة ذكرى هذا الرجل العظيم، الذي ما زالت سيرته تعطر تاريخ دبي والإمارات كلها، وقد تناولت الجانب الإعلامي منها.

لعل ما يعرفه الجميع عن الشيخ راشد، عليه رحمة الله، هو أنه كان عزوفاً عن وسائل الإعلام، لذلك لم أجد له حواراً صحافياً أو إذاعياً أو تلفزيونياً على مدى سنوات حكمه التي امتدت أكثر من ثلاثة عقود، إذا ما استثنينا الأقوال التي أوردها الصحافي اللبناني الراحل سليم اللوزي، رئيس تحرير مجلة ((الحوادث)) اللبنانية، على لسان الشيخ راشد، في العدد الخاص الذي أصدرته المجلة عن دبي في شهر أكتوبر 1969 بمناسبة تصدير الشحنة الأولى من النفط، وكان عنوان العدد ((دولة التجار تدخل عصر البترول)).

وَصْفُ ((إمارة دبي)) في تلك المرحلة بكلمة ((دولة)) كان له دلالته التي لا تخفى، خاصة عندما يصدر عن مجلة لها وزنها مثل مجلة ((الحوادث)). وقد تصدرت العدد كلمة للشيخ راشد عنوانها ((فرحة وعهد)).

وكتب سليم اللوزي مقالاً ضمّنه عباراتٍ للشيخ راشد، كان منها: ((يقول الشيخ راشد إن مهمة الحكم في السنوات القادمة سوف تكون أكثر صعوبة. لقد نجحنا في بناء بلد نموذجي دون أن يكون عندنا نفط؛ لذلك ينتظر الناس الآن أن نصنع لهم المعجزات بالنفط الذي تدفق علينا مرة واحدة)).

لقد صنع الشيخ راشد، عليه رحمة الله، بلداً نموذجياً ناجحاً من دون ضجيج إعلامي، لأن النجاح يتحدث عن نفسه، كما يدفع الآخرين إلى التحدث عنه بإعجاب وانبهار كبيرين. ورغم عزوف الشيخ راشد، عليه رحمة الله، عن الظهور الإعلامي، فقد كان متحمساً لتأسيس وسائل الإعلام في إمارة دبي ومشجعاً لها، مؤمناً بدورها التنويري.

يدل على هذا السبق الذي حققته دبي في هذا المجال، فرغم أن البدايات الأولى للصحافة في الإمارات كانت في النصف الثاني من عشرينيات القرن الماضي بعدد من الصحف التي كانت تُكتَب باليد وتوزع على عدد محدود من الذين كانوا يجيدون القراءة وقتها، إلا أن البداية الحقيقية للصحافة المنتظمة كانت في إمارة دبي بإصدار مجلة (أخبار دبي) في 16 يناير 1965م.

وكانت دبي قد أصدرت في 15 سبتمبر 1961 أول جريدة رسمية في الإمارات، سمتها (دبي)، جاءت على غرار جريدة ((الوقائع المصرية)) التي تأسست في القاهرة عام 1828 بأمر من محمد علي باشا. وفي مجال الإذاعة، عندما قررت إذاعة ((صوت الساحل من الإمارات المتصالحة)) التوقف عن البث عام 1970م، أمر الشيخ راشد بأخذ ترددها لتبدأ (إذاعة دبي) البث على موجتها. وكان للشيخ راشد دور كبير في تأسيس (تلفزيون الكويت من دبي).

تدل على هذا المراسلات التي جرت بين الشيخ راشد، والشيخ صباح الأحمد الجابر، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الخارجية والخليج العربي في الكويت، والتي تواصلت منذ عام 1962 وحتى افتتاح التلفزيون في 9/9/1969م، قبل أن يفتتح الشيخ راشد (تلفزيون دبي الملون) عام 1974م.

لقد كان الشيخ راشد، عليه رحمة الله، منفتحاً على حرية الرأي والكلمة. تدل على هذا الحكاية التي سمعتها من السيد حبيب الرضا، عليه رحمة الله، عندما كان يشغل وظيفة وكيل وزارة الإعلام والثقافة المساعد للإمارات الشمالية في ثمانينيات القرن الماضي، وكان مقر مكتب الوزارة في دبي.

يقول المرحوم حبيب الرضا إنهم منعوا من الدخول مجلة إنجليزية كان فيها نقد لحاكم دبي، وعندما ذهب يخبر الشيخ راشد بذلك، أمره بالإفراج عن المجلة وتسليمها لمنافذ البيع! تعجب حبيب الرضا من موقف الشيخ راشد، فبادره الشيخ قائلاً: ((إذا كان ما كتبته المجلة عني صحيحاً فأنا أستحقه، وإذا كان غير صحيح فإن الناس لن تصدقه)).

رحم الله الشيخ الحكيم راشد بن سعيد آل مكتوم، وأجزل له العطاء لقاء ما قدم لوطنه وشعبه وأمته، فبمثل هؤلاء القادة تُبنى الأوطان.