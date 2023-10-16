هل تتغير قواعد اللعبة؟

قلب روبرت كينيدي الابن طاولة الانتخابات، أمام الرئيس الحالي للولايات المتحدة، جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، فهما، وحتى الأمس القريب، كانا يعتقدان أنهما سيتنافسان من جديد نهاية العام القادم، وتحت مظلة الحزبين اللذين لا ثالث لهما، حزب المحافظين الجمهوري، وحزب العلمانيين الديمقراطي، فهما يتبادلان الأدوار منذ أمد بعيد، ولا يستطيع أحد أن يخترقهما، وكانت بعض المحاولات من الأثرياء المستقلين فاشلة، فالحشد بين الأقوياء، وأصحاب النفوذ والسيطرة، يبحثون عن رئيس قوي، من وجهة نظرهم، أو من الوعود التي حصلوا عليها قبل أن يضخوا الملايين، ولكن الأمر يختلف هذه المرة، وقد تتغير اللعبة!

هذا المترشح المستقل، سليل عائلة سياسية، عمه جون كينيدي، الرئيس الذي اغتيل خلال مروره بشارع عام في مدينة دالاس، تحت حماية مئات من رجال الأمن عام 1963، والذي ما زال يعتبر من أكثر الرؤساء شعبية في العصر الحديث، وما زالت خفايا اغتياله تثير علامات استفهام، فالشخص المشتبه به، قُتل قبل أن يخضع للتحقيق، وقاتله الذي يعمل في جهاز أمني، قتل أمام مرأى الكاميرات ورجال الحراسة!

ووالده هو روبرت كينيدي، الذي كان وزيراً في عهد أخيه، والمرشح لانتخابات الرئاسة في 1968، وتم اغتياله خلال حملته الانتخابية في مطبخ أحد الفنادق، وقبل أن يعبر الممر الآمن بعيداً عن المتربصين، وقاتله، حسب المجريات، هو سرحان بشارة سرحان فلسطيني الأصل، ولم تعلن أسباب ارتكابه للجريمة، وكيفية دخوله إلى مطبخ الفندق، وكيف عرف أن روبرت كينيدي سيخرج من ذلك المكان المكتظ برجال الأمن؟ وسرحان ما زال في السجن، وقد لا يخرج إلا محمولاً على الأكتاف إلى قبره، لتدفن معه الحقيقة!

عائلة كينيدي محبوبة، وترشح أحد أفرادها قد يحدث فارقاً في الانتخابات القادمة، وعلى أقل تقدير، سيخلط الأوراق ببعضها، خاصة بعد إعلانه استقلاله عن ((مافيات)) و((لوبيات)) الضغط السياسي، وسنذكرها غداً، لأنها تؤكد ما قلناه سابقاً حول ديمقراطية الحزبين والشخصين، وبينهما المال الملوث!