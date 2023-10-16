لقاء الأشقاء

موعد جديد لمنتخبنا في تجربة عربية ودية كروية مع المنتخب اللبناني الشقيق، حيث نختتم سلسلة اللقاءات الودية مع مرحلة المدرب البرتغالي بينتو، ولأن لبنان دائماً مصدر حب وسلام، فنحن لا ننسى فريق الخطوط الجوية اللبنانية، الذي كان يزورنا في فترة السبعينيات، لعب العديد من اللقاءات الودية مع الفرق الإماراتية، وليس غريباً على شعبنا ورياضيينا، وهم يعبّرون عن مساندتهم وحبهم لبلد الحب والسلام، فهذا الشعور وجداني بين شعوبنا العربية جمعاء.

كلنا لبنان.. هذا ما أنقله إلى الأعزاء في لبنان، التي تربطنا بهم علاقات متينة ومتأصلة في الجذور، فكثير من أبناء البلد تعلموا ودرسوا في المدارس اللبنانية، أيام عزها، عندما كانت بلداً واحداً، ليس كما يحدث اليوم، تشتت وانقسامات بسبب الصراعات الحزبية، ما أثر في الحياة الرياضية والعامة بشكل كثير ومرهق، كان الله في عونهم!!

الإنجازات الصحافية اللبنانية الرياضية، نتوقف عندها قليلاً، وقد لا يعلم الكثيرون، أننا عرفنا الإعلام الرياضي، وتحديداً المجلات الرياضية المتخصصة، عبر لبنان، التي كانت زاهرة، فالحياة في أرض السلام والمحبة، كانت تتمتع بالأجواء المثالية للثقافة والفن والرياضة، ولا ننسى مقاهي شارع الحمراء قبل سولدير، وأبرز من لعب دوراً في تطوير الصحافة الرياضية، هو المرحوم ناصيف مجدلاني، الذي كان معروفاً بـ ((أبو الرياضة)) في الستينيات، ولديه برنامج رياضي شهير يومي، لكن مستقبلاً، ظل الزملاء في الصحافة الرياضية في البلد الشقيق، يعانون ويصفقون بيد واحدة، بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم، ووقفت ضدهم العراقيل والصعوبات، ولم يتمكنوا من الاستمرار بمشروعهم العربي الكبير، فاللبنانيون كانوا ((شطاراً))، ليس في ((الحكي فقط))، وإنما في الإبداع الثقافي والفكري والإعلامي، عندما كانت الأمور طيبة وسليمة، بعيدة عن الأحزاب والتكتلات والمذاهب، نرحب بالمنتخب اللبناني لكرة القدم، فمواقفنا الكروية لها أبعاد تاريخية لا تنسى، فقد لعبت الإمارات دوراً كبيراً عام 2000، عندما استضافت كأس الأمم الآسيوية.. فأهلاً بهم في بلد الخير والمحبة.. والله من وراء القصد .