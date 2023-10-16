الحياة لا تعاش بالهروب منها!

لدي صديقة عربية أعرفها على فيسبوك، والقليل الذي عرفته عنها جعلني أحرص على متابعة قلمها، وحين تعرَّضت لهزة نفسية قاسية، كتبت منشوراً يائساً وحزيناً جداً، خلاصته أنها ستغلق حساباتها الأخرى، ولن تكتب ثانية بعد الآن، فلمن نكتب؟ لكن حين حصل ما حصل في غزة، قالت إن ما تكتبه من مقالات وتحليلات نقدية عن الكتب والأدب يعتبر أمراً لا قيمة له أمام ما يحدث، أمام الاعتداءات ومشاهد الظلم والقتل والتدمير!

ولأنني أتابعها باهتمام، وأحب ما تكتبه وآخذه على محمل الجد، ولأننا نحب نوعية الكتب نفسها، ونتحدث عنها بمتعة تفوق متعة الحديث عن الفساتين والسهرات والعطور ووصفات الطعام .. وسائر الاهتمامات اللطيفة الأخرى، قررت أن أثنيها عن قرارها!

كتبت لها، وأنا نادراً ما أكتب متدخلة في قرار أحد، لكنني كتبت لها من باب الحرص، فنادرون أولئك الذين يحملون حب الثقافة بكل هذا التفاني والاحترافية اللذين تتمتع بهما، ذكرتها بأننا نتابعها وننتظر ما تكتبه، وأننا جميعاً في لحظات الحزن السوداء نسقط بفعل الهشاشة الداخلية، وتتملكنا هكذا مشاعر عدمية، فنقرر أننا سنهجر كل شيء، لكن ذلك ليس حلاً، فنحن نعرف أكثر من غيرنا أن الحياة سرعان ما ستخضر مجدداً في قلوبنا بمجرد أن تبتسم لنا تلك الغيمة في الأفق فتلتئم أشباح الهواجس ونستمر!

بعد عدة أيام عادت لتكتب، خمنت أنها فكرت طويلاً، وحين قرأت ما كتبته عرفت أنها شاهدت الكثير مما يجري اليوم، وأنها تأثرت وتعمق إحساسها بضرورة مواجهة الحياة بالإيمان لا بشعور اللاجدوى، عادت وكتبت ((بعد كل تلك المشاهد القاسية اكتسبت قوة، جعلتني أعيد النظر في الكثير من الأمور، كدورنا في هذه الحياة، ووقتنا فيما نمضيه.. إن مشاهد هؤلاء الأطفال والنساء الذين عبرت آلة الموت على رؤوسهم وأجساد شعبهم دون أن تنال من عزيمتهم وقوتهم لأمر مذهل، ودرس كبير للجميع، إنهم برغم المأساة صامدون ومستمرون، فالحياة فعل استمرار، لا فعل هروب. قالت أحسست بتلك الطفلة التي عبرت للضفة الأخرى من الحياة تلوح لي بأن أستمر!