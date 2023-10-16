أسوأ بداية لأبل منذ 2018 .. تراجع مبيعات أحدث إصدارات آيفون في الصين

أظهرت دراسة اقتصادية أن مبيعات أحدث هواتف شركة أبل الأمريكية آيفون 15 في الصين أسوأ من مبيعات الجيل السابق آيفون 14 وهو ما يعكس استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الصين من ناحية وتزايد المنافسة من جانب شركات أخرى مثل هواوي تكنولوجيز الصينية.

وبحسب تقديرات شركة كونتربوينت ريسيرش، جاءت مبيعات هواتف آيفون 15 في الصين خلال أول 17 يوما بعد طرحه أقل بنسبة 5ر4% عن مبيعات آيفون 14 ـ خلال الفترة المماثلة.

في الوقت نفسه قال محللون في شركة جيفريز للاستشارات بقيادة إديسون لي إن مبيعات آيفون 15 في الصين أقل بنحو 10% عن مبيعات آيفون 14 بعد أن نجحت شركة هواوي في التفوق على أبل في سوق الهاتف المحمول الصينية ككل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن التقريرين يمثلان ضربة محتملة لأبل في الوقت الذي تعاني فيه من تراجع الطلب على الهواتف الذكية إلى أقل مستوياته منذ عقد، وظهور مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأجهزة في بعض طرز آيفون.



وأضافت أنه إذا تأكدت هذه التقديرات الأولية، فسيكون هذا أسوأ بداية لأجيال الهاتف الذكي آيفون في الصين منذ حوالي 2018، عندما بدأت هواتف محلية مثل أوبو وفيفو استقطاب العملاء في آسيا.

وأرجعت شركة كونتربوينت انخفاض مبيعات آيفون في الصين بشكل أساسي إلى تعثر تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت على أن الهاتف آيفون 15 قد يسجل نموا في المبيعات بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي في أول 9 أيام من طرحه للبيع في الولايات المتحدة.



