«واتساب» يتوقف عن أجهزة آيفون وأندرويد القديمة الثلاثاء المقبل

يتوقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون الأقدم اعتباراً من الثلاثاء المقبل، ووفقاً للمنصة فإن التطبيق يريد التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي.

وفقاً للمذكرة الرسمية الخاصة بواتساب، ((لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب)).

تتضمن بعض الهواتف الذكية القديمة هواتف ذكية قديمة تعمل بنظام Android: مثل ((نيكزس 7)) و((آيفون 5)) و((آيفون 5 سي)) و((اركوس 53 بلاتينيوم)) و((جراند اس فليكس زد تي إي)) و((جراند اكس كواد V987 زد تي إي)) و((اتش تي سي ديزاير 500)) و((هواوي التصاعدي))، و((هواوي التصاعدي D1)) و((اتش تي سي وان)) و((سوني إكسبيريا زد)) و((إل جي أوبتيموس جي برو)) و((سامسونج جالاكسي نيكزس)) و((موتورولا درويد رازر)) و((سوني إكسبيريا S2)) و((موتورولا شووم)) و((سامسونغ جالاكسي تاب 10.1)) و((آسوس Eee)) و((أيسر آيكونيا تاب A5003)) و((اتش تي سي ديزاير اتش دي)) و((إل جي أوبتيموس 2X)) و((سوني إريكسون إكسبيريا آرك3)).

ويقوم ((واتساب)) بإعلام المستخدمين وتذكيرهم بترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام التطبيق قبل إنهاء الدعم. ولكن بعد 24 أكتوبر الجاري، سيتوقف مطورو ((واتساب)) عن تقديم الدعم الفني والتحديثات، ما يعني أن نظام التشغيل الخاص بالجهاز لن يتلقى بعد الآن التحديثات التلقائية أو التصحيحات أو إصلاحات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة. إذا لم يتم تلقي التحديثات فسيظل نظام التشغيل يعمل، لكنه سيصبح هدفاً أسهل للمتسللين والبرامج الضارة، ومعظم الهواتف التي لن يدعمها واتساب، هي من الطرز القديمة.