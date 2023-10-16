العراق.. المفوضية تحدد موعد المصادقة على مرشحي الانتخابات

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس، موعد المصادقة على مرشحي انتخابات مجالس المحافظات.

ونقلت مواقع إخبارية عراقية عن الناطق الرسمي باسم المفوضية جمانة غلاي قولها إن ((جميع البيانات للمرشحين أصبحت شبه مكتملة ومن المرجح أن تتم المصادقة على المرشحين في خلال العشرة ايام المقبلة من هذا الشهر)).

وأضافت، أن ((نهاية الأسبوع الحالي سيتم اغلاق باب استبدال المرشحين كون ان المفوضية شرعت بطباعة اوراق الاقتراع)).وكشفت المفوضية عن استبعاد 255 مرشحاً للانتخابات المحلية المقبلة، معظمهم من المحسوبين على النظام السابق، وآخرين مدانين بفساد.

وقال رئيس الفريق الصحافي للمفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل، إنه تم لحد الآن استبعاد 255 مرشحاً من السباق الانتخابي، على مقاعد مجالس المحافظات العراقية.

وأشار رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي، البت في ملفات المرشحين الآخرين لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر المقبل.

وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، يشهد العراق إجراء انتخابات لمجالس المحافظات، وللمرة الأولى منذ 18 سنة، ستجرى هذه الانتخابات في محافظة كركوك.

وكشفت المفوضية عن قوانين تفرض سجناً وغرامات مالية وحرمان الحزب أو المرشح من خوض السباق الانتخابي.. مؤكدة أن أي دعايات مبكرة للانتخابات قبل انطلاق حملاتها الانتخابية الرسمية في منتصف الشهر المقبل، ستعتبر غير قانونية، ويتم فرض عقوبات ضد ممارسيها.

ويشارك في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقبلة، 38 تحالفاً و28 حزباً و70 مرشحاً مستقلاً، وأكثر من 6 آلاف مرشح آخر ضمن قوائم التحالفات والأحزاب.

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