«النواب الأمريكي» يصوت اليوم لانتخاب رئيس له

يعقد مجلس النواب الأمريكي، اليوم، جلسة خاصة للتصويت على انتخاب خلف لرئيسه السابق، كيفن مكارثي، بحسب مذكّرة وزعت على النواب.

ويعاني مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية، من فراغ في رئاسته منذ نحو أسبوعين، بسبب انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار ترامب.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي تتم فيها الإطاحة برئيس مجلس النواب، وذلك بعد انضمام 8 جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لإقالته.

وعُلقت معظم سلطات المجلس، بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه، مطلع الشهر الجاري، فيما لم يتمكن المحافظون منذ ذلك الحين من الاتفاق على اسم جديد، قبل أن يرشح جمهوريون يوم الجمعة الماضي، النائب عن ولاية أوهايو، جيم جوردان، لمنصب رئيس مجلس النواب.

ويعد جوردان المقرب من دونالد ترامب، الجمهوري الوحيد في السباق حالياً، لكنه لا يحظى بدعم كافٍ من زملائه للفوز، ما يعني أن نتيجة الانتخابات غير مؤكدة.

وقال جوردان على منصة ((إكس)): ((حان وقت العمل))، وحث زملاءه على دفن الأحقاد، والالتفاف حول ترشيحه.

ورغم تعيين باتريك ماك هنري على الفور رئيساً مؤقتاً، إلا أن مجلس النواب الأمريكي، ظل غير قادر على ممارسة معظم صلاحيته.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يتألف من مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة، ومجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية، رغم الانقسام الداخلي غير المسبوق.

وتمت الإطاحة بمكارثي بعد تصويت 216 عضواً لصالح الإقالة، مقابل معارضة 210، بعد تعاونه مع الحزب الديمقراطي، لتمرير تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً. لكن الديمقراطيين لم يردوا التحية بأحسن منها لمكارثي، ووقفوا ضده خلال التصويت.

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