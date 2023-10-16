قصف إسرائيلي على معبر رفح والمساعدات الإنسانية عالقة

تقترب إسرائيل أكثر فأكثر من حملة برية في قطاع غزة، ووجهت تحذيراً لإيران وحزب الله من مغبة فتح جبهة جديدة، فيما المساعدات الإنسانية لغزة عالقة عند معبر رفح الذي قصفته إسرائيل مجدداً أمس، فيما تتضارب التقارير بشأن اتفاق على فتح المعبر لدخول المساعدات وخروج الرعايا الأجانب.

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بخطاب في الكنيست أمس، قال فيه إن العالم بحاجة إلى الاتحاد لهزيمة حماس، محذراً كلاً من إيران وجماعة حزب الله قائلاً ((لا تختبرونا)) في جبهة الشمال. وأعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن تأييده الكامل للهجوم الوشيك على غزة. وقال أمام الكنيست ((هناك وسيلة واحدة فقط لإنهاء هذا. سوف نجلب الرهائن إلى الوطن، ولن يكون هناك حماس ثانية في قطاع غزة)). وتوقع لابيد أن يستغرق الهجوم وقتاً ويستلزم قوة كبيرة.

وقال الناطق باسم الجيش جوناثان كونريكوس أمس، ((نحن في بداية عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة. لن يكون المدنيون آمنين إذا بقوا هنا)).

انتظار القرار

وأكّد الجيش الإسرائيلي أنه ينتظر ((القرار السياسي)) فيما يستعد ((لخطوة مقبلة)) ضد غزة.ومنذ أكثر من أسبوع يقوم الجيش بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، بعدما شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وامدادات الغذاء.

وأعلن المكتب الإعلامي في غزة، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 2808 وإصابة أكثر من 10850 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في مؤتمر صحافي، إن 3731 مبنى سكنياً تضم 10500 وحدة سكنية دمرتها هجمات إسرائيل بشكل كلي. وأضاف إن نحو 10 آلاف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، فيما تضررت 18 مدرسة بشكل بالغ و150 مدرسة تأذت بأضرار متفاوتة.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن قصف مدينتي تل أبيب والقدس رداً على القصف المستمر على غزة. وقالت إنها أطلقت رشقة صاروخية على تل أبيب. كما انطلقت صفارات الإنذار في القدس وسمع دوي انفجارات في المدينة، بينما كان الكنيست الإسرائيلي في جلسة خاصة، وتم وقفها إثر دوي الصفارات.

المساعدات عالقة

وقالت مصر إن إسرائيل لا تتعاون في توصيل المساعدات إلى غزة وإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية عبر المعبر الوحيد الذي لا تسيطر عليه بشكل كامل، ما يترك مئات الأطنان من الإمدادات عالقة.

وذكرت مصر أن معبر رفح ظل مفتوحاً من الجانب المصري في الأيام الماضية لكنه صار غير مؤهل للعمل بسبب القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني. وقد تجدد القصف أمس.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للصحافيين ((لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية موقفاً حتى الآن بشأن فتح معبر رفح من جانب غزة للسماح بدخول المساعدات وخروج مواطني دول ثالثة)).

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يأملون في تشغيل معبر رفح لبضع ساعات (أمس)، مشيراً إلى أن آمالاً سابقة بهذا الشأن ((تبددت)).

ويضغط نواب برلمانيون بريطانيون على مصر من أجل فتح معبر رفح للسماح للبريطانيين بالفرار من غزة والحد من تأثير الصراع مع إسرائيل على المدنيين.

غير أن التلفزيون الرسمي المصري نقل في وقت لاحق عن مصدر رفيع المستوى لم يذكر اسمه قوله إنه لم يتم الاتفاق على هدنة. وقال مكتب نتانياهو في بيان ((لا يوجد حالياً وقف لإطلاق النار ولا مساعدات إنسانية في غزة مقابل إخراج الأجانب)).

وقال مسؤول بالهلال الأحمر في شمال سيناء ((ننتظر الضوء الأخضر لإدخال المساعدات وعشرات المتطوعين جاهزون في أي وقت)). وأظهر مقطع فيديو شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة وهي تغادر غزة إلى مصر على ما يبدو عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

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