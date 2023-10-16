بوتين يحذر من التحول لحرب إقليمية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن قلقه من ((زيادة كارثية)) لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، ومن تصعيد محتمل للنزاع ليتحوّل إلى ((حرب إقليمية))، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لبوتين، إن الوضع في تصاعد وإن أعمال الجيش الإسرائيلي ((عشوائية)) والخطر يكمن في أن تبدأ إسرائيل عملية برية ضد غزة.

وأضاف ريابكوف لبوتين في اجتماع حضره أيضاً كبار قادة الاستخبارات والجيش في روسيا: ((الخطر كبير في أن يخرج هذا الصراع برمته عن نطاق السيطرة)).

في الأثناء، دعا وزير الخارجية الصيني إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واقترح خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن تعمل القوى العالمية الكبرى على تجنب وقوع كارثة إنسانية. وقال وانغ للافروف: ((على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات، ويجب أن تلعب القوى الكبرى دوراً فعالاً)). وأجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف محادثات مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني. وناقش الدبلوماسيان الأزمة في الشرق الأوسط.

في أنقرة، ناقش الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك-هاتفياً- حل ((الأزمة الإنسانية الخطيرة)) في غزة. وفي القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة، مشدداً على رفضه تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية أن القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف الحرب.

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