الإمارات: لا حل للقضية الفلسطينية إلا «حل الدولتين»

شددت دولة الإمارات على موقفها الثابت أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر ((حل الدولتين))، فيما يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في مسقط دورة استثنائية في شأن تطورات الأوضاع بقطاع غزة.

وشارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الطارئ الافتراضي لمؤتمر اتحادِ مجالس الدول الأعضاء في منظمةِ التعاونِ الإسلامي وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة التي تشهدُها الأراضي الفلسطينية والمنطقةُ بشكلٍ عام.

حضر الاجتماع الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وقال معالي صقر غباش في كلمة أمام رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تشدد على موقف دولة الإمارات الثابت أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بالوصول إلى حل دائم وعادل وشاملٍ يتمثل في حل الدولتين، وفقاً للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي: المرجعيات الدولية ذاتِ الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودة إلى حدود الرابعِ من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولتِه المستقلِة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، انعقاد الدورة الاستثنائية الـ43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك اليوم الثلاثاء في مدينة مسقط بسلطنة عُمان.

وأوضح الأمين العام للمجلس أن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عُمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.

وذكر أن هذا الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف للتشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون، حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الخطرة على قطاع غزة.

قمة دولية

وأفادت وكالات أنباء رسمية أمس، بأن مصر تعقد السبت قمة دولية لبحث ((تطورات القضية الفلسطينية))، وقد تلقى عدد من مسؤولي دول المنطقة دعوات للمشاركة تضمنت موعد الانعقاد، وفقاً لما نقلت وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالات الدعوة الموجهة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعدد من قادة الدول ((للمشاركة في قمة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، والمقرر عقدها في القاهرة في 21 أكتوبر الجاري)). وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي.

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