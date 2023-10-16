الكوليرا تجتاح ولاية الجزيرة السودانية

دقّت مصادر طبية ناقوس الخطر في السودان، وكشفت تسجيل أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز تلقي العلاج بولاية الجزيرة، المئات من مصابي الكوليرا، فيما تم تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات وفاة.

وأكّدت المصادر الطبية أنّ الوضع كارثيٌّ، وعلى حافة الانهيار، وأنّ الكوارث الصحية، وعلى رأسها وباء الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، أضحت تُهدِّد ولاية الجزيرة، التي تشهد أعداداً هائلة من النازحين الفارين من جحيم الحرب بالخرطوم، ولا تبعد ود مدني مركز ولاية الجزيرة، سوى 181 كلم تقريباً بالاتّجاه الجنوبي للخرطوم.

وفي الوقت الحالي، تشهد المستشفيات اكتظاظاً غير مسبوق بالمرضى، وسط تراجع الخدمات الصحية، وانقطاع المياه والكهرباء لساعات طويلة داخل المستشفيات .وذكر شهود عيان، أنّ بعض المرضى يضطرون لاستئجار أسِرّة لوضعها بالممرات أو الفناء الخارجي لتلقّي العلاج، بعد تكدُّس الغرف والعنابر بالمرضى.

في الأثناء، كشف برنامج الغذاء العالمي أن نحو 6 ملايين شخص على بُعد خطوة من المجاعة في السودان، بينما ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين وصل إلى 7,1 ملايين شخص في السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم برنامج الغذاء العالمي في السودان محمد جمال إن الأوضاع في السودان تسير من سيئ إلى أسوأ بعد 6 أشهر من الحرب، مشيراً إلى أن ولايات عدة لم تصلها المساعدات الغذائية مثل ولايتي غرب دارفور والخرطوم، التي وصلت إليها جزء من المساعدات لكنها غير كافية.

وأفاد جمال بأن البرنامج رصد عجزاً في ميزانيته بما يعادل نحوّ 350 مليون دولار، معتبراً أن آثار الحرب تمددت ووصلت إلى جميع ولايات السودان.

كما ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن السودان أصبحت تواجه أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم حيث تخطى عدد النازحين 7,1 ملايين شخص في البلاد، منهم 4,5 ملايين منذ اندلاع أعمال العنف الأخيرة منتصف أبريل الماضي، وذلك وفقاً لآخر الإحصاءات التي نشرتها المنظمة.

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