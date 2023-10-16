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بحث التعاون بين «قضاء أبوظبي» و«التمكين الحكومي» للارتقاء بالخدمات

10/16/2023 7:31:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتقديمها وفق أرقى الممارسات العالمية، اعتماداً على تقنيات التحول الرقمي.

واستعرض اللقاء آفاق التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يحقق التكامل المنشود، ويسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

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