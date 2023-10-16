بحث التعاون بين «قضاء أبوظبي» و«التمكين الحكومي» للارتقاء بالخدمات

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتقديمها وفق أرقى الممارسات العالمية، اعتماداً على تقنيات التحول الرقمي.
واستعرض اللقاء آفاق التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يحقق التكامل المنشود، ويسهم في استدامة التطوير الشامل لمنظومة الخدمات ودورها في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
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