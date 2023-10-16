«الاتحاد للماء والكهرباء»: الإخلال بشروط التوصيل والتلاعب بالعداد أبرز المخالفات

أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للكهرباء والماء أن شركة الاتحاد للماء والكهرباء تطلق عدداً من الحملات التوعوية للجمهور، بعضها يركز على ترسيخ الوعي بإجراءات الأمان والسلامة، وسبل تجنب مخاطر وقوع الحوادث والإصابات الناجمة عن الممارسات الخاطئة عند استخدام الأجهزة الكهربائية بأنواعها، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم رصد العديد من المخالفات، أبرزها الإخلال بشروط التوصيل الفنية، والتلاعب بالعداد، كما أن الهيئة تمنح المخالفين مهلة 15 يوماً لتعديل المخالفات.

مرافق

وبين أن حملات التوعية تركز كذلك على عدم الاقتراب غير المصرح به من مرافق الطاقة الكهربائية العامة أو الخاصة، أو ضرورة الإبلاغ عن الأبواب المفتوحة، أو أي جوانب غير مؤمنة تتعلق بتلك المرافق، فضلاً عن تلك التي يمكن أن تنتج عن زيادة الأحمال بدون تصريح، ونهدف من تلك الحملات الحفاظ على سلامة الجمهور، وتجنب وقوع الإصابات قبل أن يكون للتوعية بشأن تعرض المخالف لغرامات أو جزاء مالي، لافتاً إلى أن الحملات يشارك فيها مهندسون ومهندسات من مختلف الوحدات التنظيمية على مستوى الشركة في تخطيطها وتنفيذها، بحسب نوعها ونطاقها والفئة المستهدفة، وقنوات النشر.

حرائق

وقال: ((إن مخاطر الأحمال الزائدة غير المصرح بها متعددة، يأتي في مقدمتها خطر اندلاع الحرائق، أو التعرض لصدمات كهربائية، تشكل تهديداً خطيراً على الصحة والسلامة العامة، كما تؤثر تلك الأحمال على استقرار الشبكة نتيجة لزيادة الضغط غير المهيأ له على التوصيلات والتمديدات الكهربائية- خصوصاً- على مستوى المنشآت الكبرى)).

مهلة

وأوضح آل علي: (( مخالفة الأحمال الإضافية غير القانونية تعرف بأنها قيام المتعامل بإضافة حمل غير قانوني، من خلال المرور على العداد دون اتباع الإجراءات المعتمدة لدى شركة الاتحاد للماء والكهرباء، كما أنه عند اكتشاف المخالفة يتم إشعار المتعامل رسمياً، ويمنح مهلة لتسوية الوضع، إما بإزالة الحمل الزائد المخالف، وإما من خلال التقديم على طلب إضافة الحمل لدى الشركة، وفي حالة عدم تسوية الوضع خلال المهلة الممنوحة يتم فرض غرامة مالية)).

إخلال

وبين أن من أبرز أنواع المخالفات التي تم ضبطها، هي الإخلال بشروط التوصيل الفنية، من خلال تقديم بيانات غير صحيحة متعلقة بالتوصيل المطلوب سواء لخدمة المياه أو الكهرباء، ونقل أو تغيير مكان العداد بدون تصريح، كما تتضمن المخالفات عمل توصيل غير مصرح به للمياه أو الكهرباء من شبكة الشركة، أو أحد فروعها دون المرور على العداد الخاص بالمنشأة، والتلاعب بالعداد أو التوصيلة، وأخرى.

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