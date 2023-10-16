«الطاقة والبنية التحتية» تكرّم الشركاء الاستراتيجيين

كرّم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، تقديراً لدعمهم وجهودهم ودورهم في النجاح الذي حققته الوزارة، وذلك خلال ملتقى الشركاء السنوي 2023 الذي نظمته الوزارة في فندق فيرزاتشي بدبي، تحت شعار ((معاً نتكامل)).

حضر التكريم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من رؤساء وممثلي شركاء الوزارة من القطاعين الحكومي والخاص.

وفي كلمته، خلال الملتقى، تقدم معالي سهيل المزروعي بالشكر الجزيل لشركاء وزارة الطاقة والبنية التحتية، لمساهمتهم الفاعلة في مسيرة التطور الذي تنجزه الوزارة، ودعم رؤيتها المتمثلة في الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل، وأهدافها الاستراتيجية، وفي تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها على المستوى العالمي.

وأكد معاليه أن الشركاء عامل رئيس في تحقيق النجاح على مختلف الصُعد، وأن الشراكات الفاعلة تحقق نتائج إيجابية وملموسة . وقال: ((حريصون على التعاون البنّاء مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع، مما يخلق قيمة طويلة الأجل على مستوى الاستثمارات المالية والنتائج المثمرة للجميع، ويفتح آفاقاً جديدة من الفرص، عبر توفير الموارد اللازمة لدعم متطلباتنا للمستقبل، وإنه بفضل جهودنا المشتركة حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الدولة ضمن المراكز الـ 10 الأولى عالمياً في 12 مؤشراً تقع تحت مسؤوليات الوزارة، بما فيها 6 مؤشرات بالمركز الأول))؛ موضحاً أن إجمالي عدد مؤشرات الأجندة الوطنية في مجال الطاقة والبنية التحتية والإسكان التي يتم العمل عليها مع الشركاء بلغت 11 مؤشراً.

وشملت قائمة المكرمين، وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، وهيئة مياه وكهرباء دبي، ودائرة الطاقة بأبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إضافة إلى بلدية دبي، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وشركة الإمارات للكهرباء والمياه، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وبلدية الشارقة، ودائرة إسكان الشارقة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك))، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة إسكان أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، وجامعة الشارقة، ومجموعة بيئة الشارقة، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية والعالمية.

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