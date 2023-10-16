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إشادة ليبية بجهود الإمارات الإنسانية

10/16/2023 7:31:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد الفريق عبدالباسط أبو غريس، آمر المنطقة العسكرية الأمنية في درنة، بالجهود الإغاثية والإنسانية للإمارات في ليبيا، لاسيما دعم المتضررين من إعصار دانيال.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر تمركز الفريق الإماراتي في المدينة رافقه قيادات عسكرية هناك، وكان في استقباله قائد فريق الإغاثة في ليبيا. وناقش الطرفان الأوضاع الحالية في درنة وآثار الإعصار.

وأعرب أبو غريس عن شكره للفريق الإماراتي الذي يضم فرق البحث والإنقاذ ((طائرات البحث والإنقاذ وفرق الإنقاذ البحري)) وفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث وفريق طائرات (الدرونز) ودوريات المستجيب الأول، والـ k9 والمزودين بأحدث المركبات والمعدات والطائرات ووسائل البحث والإنقاذ والتقنيات المتقدمة.

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