طلبة يدعمون ضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا

جمع طلبة متطوعون من الجامعة الأمريكية في الشارقة، أكثر من 29 ألف درهم خلال حملة تبرعات استمرت لمدة أسبوع، نظمها قسم الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة مع الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع المجلس الطلابي في الجامعة والأندية الثقافية الطلابية وفريق أعمال مكتب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، بهدف مساعدة ضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا، حيث قام الهلال الأحمر الإماراتي بجمع التبرعات مباشرة من مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة في الحرم الجامعي التي نظمت لهذا الهدف.

وقالت عائشة علي، مديرة قسم الخدمة المجتمعية والتواصل في الجامعة الأمريكية في الشارقة،: ((إن مشاركة الجامعة الأمريكية في الشارقة في جمع التبرعات لصالح المغرب وليبيا تنبع من إحساس الطلبة العميق بالمسؤولية المجتمعية، وأهمية دعم المبادرات الخيرية التي تنظمها المنظمات الإنسانية، إن هذه الحملة تجسد شعورهم العميق بضرورة رعاية الآخرين)).

وأكدت هناء صبري، طالبة الاتصال التسويقي المتكامل ومنسقة الإعلام والاتصال في المجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، أهمية إحداث فرق في حياة الناس قائلةً: ((كانت رحلتنا من التنظيم إلى المشاركة في حملة جمع التبرعات للمغرب وليبيا صادقة لإحداث تغيير في حياة الكثيرين. نحن محظوظون بكون دولة الإمارات العربية المتحدة وطننا الثاني، حيث لا تعرف الرحمة أي حدود)).

وتؤمن الجامعة الأمريكية في الشارقة بتوسيع نطاق التعليم خارج الفصل الدراسي. فمن خلال تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، تقوم الجامعة بتخريج قادة لإحداث تغيير في العالم.

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