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ولي عهد رأس الخيمة يطلع على استراتيجية مواجهة غسل الأموال

10/16/2023 7:31:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، خلال استقباله وفداً من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة حامد الزعابي مدير عام المكتب، على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم في خطة العمل الوطنية ومشروع الرخصة الموحدة، والذي يسهم في تعزيز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي والجاذبية الاستثمارية للإمارة.

وأشاد سمو ولي عهد رأس الخيمة خلال اللقاء بالجهود المبذولة والتقدم في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية بما يعزز من سمعة الدولة والتزامها في تحقيق المتطلبات الدولية.

حضر اللقاء عدد من رؤساء ومديري ومسؤولي الدوائر في الإمارة.

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