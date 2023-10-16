منصور بن زايد يترأس اجتماع «مبادلة للاستثمار»

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة ((مبادلة للاستثمار)) اجتماع مجلس إدارة الشركة في ((قصر الوطن)) في أبوظبي.

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واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير نصف السنة المالية للعام 2023، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالحميد محمد سعيد، وسيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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