عمار النعيمي: الاقتصاد الإماراتي ضمن أفضل الاقتصادات المتقدمة

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2023 والذي عقد أمس في المقر الرئيسي للمصرف في عجمان بحضور أعضاء المجلس.

مكانة

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إنّ الاقتصاد الإماراتي يرسِّخ مكانته على خريطة أفضل الاقتصادات المتقدمة تدعمه بيئة استثمارية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، ونتطلع أن يستمر هذا الازدهار الاقتصادي بالصعود الإيجابي، وأن يكون له أثر جيد في نتائج أعمالنا، وأن يسهم في تحقيق نمو مستدام للإيرادات والنتائج التشغيلية لمصرف عجمان. وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس.. تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثالث من السنة المالية 2023، واستعرض المجلس الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.

إشادة

وأشاد سموه بدور القائمين على سير العمل في المصرف وما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين، مما أكسب البنك سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات.

وفي ختام الاجتماع، كرّم سمو ولي عهد عجمان الموظفة عفراء عبدالله السويدي والموظفة شما عيسى بن علي، المنتسبتين لبرنامج ((إثراء)) الذي يقدمه ((معهد الإمارات المالي)) ويهدف إلى إكساب المواطنين المؤهلات والمعارف التي تطور خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من المساهمة في مسيرة تقدم الدولة وتكريس سمعتها كمركز عالمي للخدمات المالية.

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