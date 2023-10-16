الإمارات تنظم الحوار الوزاري الأول مع البرازيل حول بناء نظم غذائية مرنة

أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، عن استضافة دولة الإمارات -بالتعاون مع البرازيل - الحوار الوزاري الأول على الإطلاق، حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال مؤتمر الأطراف COP28، المقرر انعقاده في دولة الإمارات، نوفمبر المقبل.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها معالي المهيري أمام مؤتمر يوم الأغذية العالمي، الذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، أمس، حيث وجهت معاليها دعوة للعمل والتعاون الدولي في تصميم وتنفيذ آليات العمل المناخي، انطلاقاً من تأثير القضايا البيئية في الجميع. كما دعت المهيري إلى مزيد من التعاون الدولي لمواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي. وشددت معاليها على أنّ مؤتمر الأطراف COP28، سيركز على إطلاق حقبة جديدة من التمويل الغذائي الشامل.

ونوّهت معالي المهيري في كلمتها خلال القمة، إلى تركيز دولة الإمارات على تقديم حل شامل لأزمة المناخ.

وشهدت القمة حضور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الإيرلندي مايكل د. هيغينز، وألفارو لاريو، والدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ((إيفاد))، وسيندي هينسلي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي.

ويتمحور يوم الأغذية العالمي هذا العام حول موضوع ((المياه))، حيث نوهت معالي المهيري بأن قطاع الزراعة العالمي، هو أكبر مستهلك للمياه العذبة - وأن الطريقة التي ننتج بها الغذاء حالياً، مسؤولة عن 33 % من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وقالت معالي المهيري بهذا الخصوص: ((تتطلع دولة الإمارات في رئاستها لمؤتمر الأطراف COP28، إلى التعاون وتبادل المعرفة والأفكار، لإيجاد حل موحد، يضمن عدم تخلف أحدٍ عن الركب. وينبغي أن نتذكر الحقائق القاسية التي سنواجهها عند الإخفاق في تحقيق التوازن المائي ضمن أنظمتنا الغذائية)).

وأعربت معاليها عن شكرها لتركيز منظمة الأغذية والزراعة على المياه في يوم الأغذية العالمي، وأضافت: ((نشهد تزايداً ملحوظاً للمجاعات وموجات الجفاف والفيضانات المدمرة، مع استمرار تأثر العالم بتداعيات التغير المناخي. ولا يمكن بطبيعة الحال إطعام العدد المتزايد من سكان العالم بشكل عادل ومستدام، من دون إدارة فعالة للمياه)).

وأردفت قائلة: ((تعد الطريقة التي يدار بها الارتفاع السريع في الطلب على الغذاء وإنتاجه وتوزيعه واستهلاكه، واحدة من أكبر التحديات التي نواجهها في إطار مكافحة تغير المناخ، الأمر الذي ستضعه دولة الإمارات في صدارة أولويات مؤتمر الأطراف COP28)).

ودعت معالي الوزيرة العالم إلى التوقيع على ((إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي))، والالتزام بذلك بمواءمة النظم الغذائية الوطنية، والاستراتيجيات الزراعية، مع المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.

وأضافت معاليها أنه خلال مؤتمر الأطراف COP28 في 10 ديسمبر المقبل، ستستضيف دولة الإمارات -بالتعاون مع البرازيل - الحوار الوزاري الأول على الإطلاق حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً. وسيجمع هذا الحوار الوزراء وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، لتقييم مرونة إدارة المياه والغذاء، ضمن المساهمات المحددة وطنياً، وخطط العمل الوطنية.

فرصة مهمة

واختتمت معاليها قائلة: ((يمثل مؤتمر الأطراف COP28، فرصة مهمة لنقل العالم من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ. ويتعين علينا الاستثمار في حلول التكيف مع التركيز على إدارة الغذاء والمياه، لضمان تحقيق التنمية المستدامة. صحيح أننا نواجه اليوم تحدياً كبيراً في ضمان استدامة أنظمتنا الغذائية ومكافحة تغير المناخ، ولكن روح الشمولية والمسؤولية الجماعية، يجب أن تلهمنا جميعاً للعمل، فمستقبلنا ومستقبل أطفالنا يتوقف على ذلك)).

وتضمّن المؤتمر السنوي ليوم الأغذية العالمي، رسائل خاصة من قداسة البابا فرانسيس، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، واللذين أكدا على أهمية الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز