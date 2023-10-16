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«اتصالات من &E» تركز على أحدث الابتكارات والحلول التقنية

10/16/2023 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة ((اتصالات من &e))، على هامش المشاركة في معرض ((جيتكس جلوبال)) في دورته الـ 43، أن الشركة تركز على أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجال شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وقال إن التغيير الجذري الذي شهده العالم خلال السنوات الأخيرة، وسيطرة التكنولوجيا على تفاصيل وشؤون حياتنا اليومية، وضع شركات الاتصالات أمام تحد لتطوير نماذج أعمالها، وكانت لدى ((اتصالات من e&)) رؤية استباقية مكنتها من إدراك هذا التغيير؛ فتحولت بنماذج أعمالها واستراتيجيتها نحو الاستثمار في حلول التكنولوجيا؛ لتحقيق هدفها الأكبر، وهو إسعاد العملاء، وتزويدهم بأحدث خدمات الاتصال الرقمي والحلول الذكية.

وقال إن ((اتصالات من &e)) تواكب المستقبل الرقمي، وتحرص على تقديم تجارب مبتكرة للعملاء في جميع القطاعات، وإن الشركة حريصة على تقديم أحدث التجارب الحيَّة والفريدة من نوعها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا خلال مشاركتها في المعرض، مع مواصلة إطلاع عملائها وزوار جناحها على أحدث التجارب وتقنيات شبكات الجيل الخامس، وحلول التنقل والتجزئة الذكية، والرعاية الصحية الذكية، والمنازل الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة عن إطلاق أول متجر اتصالات ذاتي التشغيل بقطاع الاتصالات حول العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي الاستراتيجية التي تعتمد عليها ((اتصالات من &e)) لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية والخدمات الرقمية لعملائها.وتطرق إلى أحدث تقنيات شبكات الجيل الخامس للاتصالات؛

وقال إنها ستنال نصيباً كبيراً من عروض الشركة في المعرض، إلى جانب لمحة عن أهم الاستخدامات والتجارب الجديدة التي يوفِّرها هذا الجيل الأحدث من شبكات الاتصالات.

وأشار إلى دور ((اتصالات من &e)) في دعم جهود الإمارات لتوطين المواهب والكوادر، ومساهمتها المتواصلة في تعزيز المكانة الريادية الدولة على صعيد المؤشرات الرقمية الدولية.

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