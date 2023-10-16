وزارة الاقتصاد تطلق خدمة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاقتصاد خدمتها الجديدة ((دردشة الذكاء الاصطناعي)) المدعومة بتقنية ((تشات جي بي تي))، ذلك خلال مشاركتها في معرض ((جيتكس جلوبال 2023))، والذي تقام فعالياته على مدار 5 أيام خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح الحكومة الاتحادية.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن المعرض يمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في قطاعات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، كما تعرض من خلاله مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أفضل وأحدث الخدمات والحلول الرقمية، والتي تلعب دوراً بارزاً في دعم جهود الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وقال: تبنت الوزارة رؤية استراتيجية تمثلت في تقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية متطورة وفعالة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وتأتي مشاركة الوزارة في هذا المعرض في إطار جهودها المستمرة لتعزيز تجربتها الرقمية المتميزة واستعراض خدماتها المبتكرة والرائدة، حيث تدعم الخدمة الجديدة ((دردشة الذكاء الاصطناعي)) إثراء تجربة مميزة للمتعاملين ورفع مستوى الرضا والسعادة لديهم، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في المجالات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتطبيقات المتقدمة.

وتهدف خدمة ((دردشة الذكاء الاصطناعي)) إلى حصول المتعاملين على كافة الاستفسارات والمعلومات التي يحتاجون لها بسهولة ومرونة، وذلك من خلال الرد الآلي عليها في أسرع وقت، حيث توفر الخدمة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتشريعات والقوانين واللوائح الاقتصادية وكذلك كافة خدمات الوزارة من إجراءات قيد وكالة تجارية وفتح فرع جديد لجمعية تعاونية وغيرها من الخدمات الأخرى المتنوعة.

وتعرض الوزارة من خلال جناحها بالمعرض الخدمة الجديدة، حيث يقوم فريق عمل الوزارة باطلاع المشاركين على كيفية الاستفادة منها والتعامل معها.

ويجمع معرض ((جيتكس جلوبال)) الشركات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وأفضل العقول والمواهب للارتقاء بالأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 6000 شركة، و1400 متحدث من 170 دولة، و40 ورشة عمل، كما يركز المعرض هذا على أحدث الاكتشافات في عالم الذكاء الاصطناعي، والفرص الواعدة في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا بالمنطقة والعالم.

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