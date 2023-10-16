مكتبة محمد بن راشد تكشف أحدث تقنياتها ومبادراتها

تستعرض مكتبة محمد بن راشد، ضمن مشاركتها في النسخة الـ43 من معرض ((جيتكس جلوبال))، مجموعة واسعة من تقنياتها الذكية ومبادراتها وفعالياتها المتنوعة التي تُقدمها لزوارها وأعضائها على مدار العام.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: ((نسعى باستمرار لاستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مكتبتنا، بما يدعم الابتكار ويخدم الثقافة والمعرفة على الصعيد الوطني، ونرى في معرض جيتكس فرصة متميزة لاستعراض خدماتنا وتقنياتنا الحديثة وأبرز مبادراتنا المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي))، مؤكداً أهمية ودور هذه المشاركة في تعريف الجمهور بجميع خدمات المكتبة ومبادراتها وفعالياتها المستمرة على مدار العام، والتي تُسهم بشكل فعّال في دعم الحراك والمشهد المعرفي والثقافي على صعيد دولة العربية المتحدة والمنطقة.

وتستعرض مكتبة محمد بن راشد في مشاركتها في ((جيتكس جلوبال))، أبرز الخدمات التي يقدمها ويوفرها تطبيقها الذكي، من توفير إمكان الوصول إلى المصادر المعرفية عبر لوحة المعلومات المخصصة للزوّار، إضافة إلى تحديد أماكن توافرها في المكتبات التسع الفرعية والمتخصصة وغيرها من الخدمات والمزايا التقنية.

وتسلط المكتبة كذلك الضوء على توظيفها تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها الترجمة الذكية لدعم مبادرتها ((عالم بلغتك))، التي تهدف إلى تقديم المعرفة والثقافة بأكثر من 13 لغة عالمية، لتسهيل الوصول إلى المحتوى المعرفي لأكبر شريحة ممكنة من الزوّار كما تسهم المبادرة في إزالة الحواجز بين الثقافات العالمية، ودعم وتمكين القرّاء والباحثين من قراءة وسماع الكتب المطبوعة والرقمية في مختلف المجالات والتخصصات في المكتبة وبعدة لغات عالمية، وبلغاتهم الأم.

وتستعرض المكتبة جولات الواقع الافتراضي التي توفر تجربة استكشافية غامرة للمستخدم، إضافة إلى المخزن الآلي، الذي يتميز بقدرته على تخزين واسترداد المئات من الكتب بكفاءة وسرعة كما ستسلط الضوء على مختبر رقمنة الكتب.

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