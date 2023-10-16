«أراضي دبي» تسلط الضوء على نهج التحوّل الرقمي

تسلط دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال جيتكس جلوبال، الضوء على العديد من الخدمات والمبادرات الرقميّة ضمن جناح دبي الرقمية، منصة رقم 2، ومنصة مؤسسة الإمارات للحلول العقاريّة رقم A20. واستعرض سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة أحدث خدمات الدائرة خلال زيارة المعرض.

وتستعرض الدائرة موقعها الإلكتروني الرسمي، وتقدّم شرحاً تفصيلياً لأبرز الخدمات الرقمية المتوفّرة على الموقع، بما في ذلك الاستعلام عن حالة مشروع عقاري، وطلب تسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقوانين وأهم التشريعات.

وضمن مشاركتها في منصّة مؤسسة الإمارات للحلول العقارية رقم A20؛ تقدّم الدائرة أحدث المستجدات حول تطبيق دبي ريست المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، حيث يتم من خلاله أداء كافة الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار، والمستأجرين، والوسطاء العقاريين، والمطورين العقاريين، والمقيمين العقاريين، والمستثمرين وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري،

وتتضمن أبرز الخدمات المتوفّرة على التطبيق الاستعلام عن حالة العقار، ودفع المبالغ المستحقة، رسوم الخدمة، ومستحقات مركز فض المنازعات، والمدفوعات الملغاة، إلى جانب خدمة الدفع المباشر الخاصة بنظام إيجاري، والحاسبة الإيجارية الجديدة، وتحديث المعلومات الخاصة بالمتعامل في دائرة الأراضي والأملاك دبي. كما تسلّط الضوء على ((منصّة التسجيل العقاري اللحظي في دبي))، والتي طورتها الإمارات للحلول العقارية، والتي تمثّل شاشة بيانات توضح التصرفات الحية ب مختلف مناطق دبي.

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