11 جهة حكومية بالشارقة ترفع شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام»

استقطب جناح حكومة الشارقة، في أول أيامه ضمن معرض ((جيتكس جلوبال))، عدداً من كبار الشخصيات ورؤساء الدوائر الحكومية، الذين اطّلعوا على مجموعة منتقاة من المشروعات المبتكرة، التي تقدمها 11 جهة حكومية، تحت شعار ((نحو مستقبل رقمي مستدام))، والتي ترسم خارطة مستقبل الخدمات الحكومية التي تطمح حكومة الشارقة إلى تقديمها، عبر الاستثمار الأمثل في أحدث ما توصل إليه العالم في مجال تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء.

واستقبل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في المعرض، مارتينا سترونج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، والشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتورة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية: نحرص في الدائرة على تعزيز ريادتنا في كافة خدماتنا الرقمية الذكية التخصصية، عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إسعاد المتعاملين، من خلال تحقيق الربط والتكامل الرقمي مع الشركاء الحكوميين، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، حيث تأتي المشاركة ضمن جهود الدائرة في مواكبة التطورات التقنية، وتحديث أنظمتها الإلكترونية.

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