«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» تكشف عن 3 مشاريع رقمية جديدة

استعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أحدث مشاريعها ومبادراتها الرقمية في معرض ((جيتكس جلوبال 2023)). وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنّ المؤسسة تفخر بالإعلان عن ثلاثة مشاريع رقمية جديدة ضمن مشاركتها في الدورة الحالية من المعرض تحت شعار ((الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي)).

وذكر أن أول هذه المشاريع هو بوابة ((بحر دبي)) التي تعتبر جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نحو تعزيز صناعة بحرية مستدامة، وهي عبارة عن بوابة رقمية متخصصة في الترفيه والإرشاد البحري لخدمة مرتادي البحر الراغب في التعرف على جميع المستجدات المتعلقة ببحر دبي .

كما تستعرض المؤسسة في منصتها مشروع ((المنارة الرقمية))، والتي تعتبر غرفة عمليات ذكية متكاملة لإدارة جميع العمليات البحرية التي تجري في مياه دبي والمراسي المخصصة الخاضعة لإشراف السلطة، وعلى رأسها نظام المراقبة الرادارية الذي يوفر مسحاً تقنياً ومراقبة آنية لحركة المرور المتعلقة بجميع الوسائل البحرية التي تدخل ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، وتسجيل الوسائل البحرية الزائرة، كما يسهم في المساعدة في أعمال البحث والإنقاذ والأنشطة الملاحية الأخرى.

واستطرد: ((كما يأتي ضمن مبادرتنا الذكية الإصدار المحدث من المساعد الافتراضي ((نهام)) المعني بالرد على استفسارات المتعاملين على مدار الساعة، والذي ظهر على هيئة هولوجرام ((تصوير مجسم)) يتفاعل مع أسئلة الجمهور وتزويدهم بالردود المناسبة للتعرف على خدمات وأنشطة المؤسسة بشكل أوسع)).

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