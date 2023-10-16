استكشاف آفاق غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي في «إكسباند نورث ستار»

تواصلت، أمس، في دبي فعاليات معرض ((إكسباند نورث ستار))، لليوم الثاني على التوالي حيث أكد المشاركون على القدرات غير مسبوقة للذكاء الاصطناعي. واستعرضت فعالية ((اثنين الذكاء الاصطناعي)) إبداعات ما يزيد على 400 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي الذي كان موضوعاً مشتركاً بين مختلف أنشطة الفعالية، حيث أكد مشاركون أن الشركات الناشئة تقود الابتكارات في الذكاء الاصطناعي وتمويل رأس المال الجريء والتكنولوجيا في الإمارات والهند، فيما تتصدر الإمارات والمملكة العربية السعودية مشهد التمويل في المنطقة.

وبحسب خبراء أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في الآونة الأخيرة، وتعتبر الشركات الناشئة جزءاً لا يتجزأ من هذه الثورة، واستُهلت ظاهرة الذكاء الاصطناعي الحالية بإطلاق ((تشات جي بي تي)) نوفمبر الماضي واليوم بات الذكاء الاصطناعي التوليدي قادراً على تحقيق قيمة تصل إلى 4.4 تريليونات دولار عبر مختلف القطاعات.

وعلى هامش الحدث أقيمت جلسة نقاشية، أمس، بعنوان ((خارطة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 98 مليار دولار: تعطش صناديق رأس المال الاستثماري تجاه الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة: هبّة مؤقتة أم بداية حقبة جديدة؟)) وأدار الجلسة كل من علي مادافجي، الشريك الإداري في صندوق مؤسسي Blockchain. وناقش المشاركون التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة مع اتساع نطاق هذه الشركات.

خفض التكاليف

وأشار كل من دان بوير، الشريك في SuperSeed VC التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها؛ وشيراج جوبتا، الشريك الإداري في 8X Ventures، الهند؛ إلى أن البيئة الكلية المليئة بالتحديات وتقييد الإنفاق يدفعان الشركات إلى خفض التكاليف. وتلجأ الشركات إلى الذكاء الاصطناعي الذي أثبت فاعليته الاستثنائية في حلّ مكامن الضعف هذه لتبسيط عملياتها التشغيلية. وقال بوير: ((ستتحول جميع الشركات في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس قدرة هذه التقنية على التغيير ومكانتها لهذا الجيل.

صدارة التمويل

ووفقاً لتقرير استثمارات رأس المال الجريء - الأسواق الناشئة للربع الثالث من العام الجاري الصادر عن شركة ((ماجنيت))، المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، بلغت تمويلات الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث 250 مليون دولار عبر 78 صفقة، بزيادة 32 % قياساً بالربع الثاني من 2023.

وتصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات مشهد جذب رأس المال الجريء في المنطقة، وسجلت الإمارات ارتفاعاً 55 % في حشد التمويلات الجديدة، كما شهدت الإمارات أكبر قدر من عدد الصفقات، حيث استحوذت على حصة الثلث من إجمالي عدد الصفقات المبرمة في المنطقة للأشهر التسعة الأولى من 2023.

صفقات ضخمة

وخلال فعالية ((اثنين الذكاء الاصطناعي)) التي أقيمت على هامش ((إكسباند نورث ستار))؛ أرجع فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((ماجنت))، أداء الربع الثالث إلى سلسلة من الصفقات الضخمة (100 مليون دولار بالإضافة إلى الصفقات الاستثمارية) في المنطقة. وأشار باهوشي إلى زيادة صناديق رأس المال الجريء الجديدة. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت شركتا ((شيميرا كابيتال)) و((ألف كابيتال)) في الإمارات صناديق جديدة، أما في المملكة فقامت كل من شركة تأثير المالية (IMPACT46) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجمع التمويل لدعم الشركات المحلية الناشئة.

اهتمام متزايد

ويستضيف ((إكسباند نورث ستار)) أكبر تجمع للشركات الهندية الناشئة على الإطلاق خارج الهند. وناقشت جلسة نقاشية تضم كوكبة من أبرز رواد الأعمال ذوي الأصول الهندية، أهمية تطور العلاقات بين البلدين بالنسبة للشركات الناشئة والخطوة التي يتعين على هذه الشركات من شبه القارة الهندية اتخاذها في المرحلة التالية لترسيخ مكانتها في ثاني أكبر اقتصادات العالم العربي.

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