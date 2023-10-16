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قمة مستقبل البلوك تشين تبحث التبني العالمي للتقنيات التحويلية

10/16/2023 7:31:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت قمة مستقبل البلوك تشين 2023 في دبي هاربر، حيث رحبت النسخة السادسة من القمة بأبرز الشركات والمساهمين في تطوير تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة والذين اجتمعوا في دبي تأكيداً على مكانة دبي الرائدة في هذا المجال.

وضم جدول أعمال القمة جلسات مهمة ولافتة في يومها الأول، فتناولت موضوعات مثل الترفيه في Web3. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في كلمة رئيسة بعنوان ((جذب الألعاب العالمية ومواهب الويب 3.0 إلى دبي)): يؤدي هذا الحدث دوراً محورياً في دعم الابتكار وتعزيز التبني العالمي للتقنيات التحويلية ولقد صارت دبي مركزاً عالمياً لتقنيات الويب 3 لعدة أسباب منها الالتزام الثابت الذي قادته الإمارات نحو تطوير وتطبيق البلوك تشين مع استراتيجيات القطاعين العام والخاص وأدى هذا إلى تعزيز بيئة تشجع الابتكار.

وأكد أنه لا يوجد أي مكان آخر في العالم يمكن أن تحصل فيه شركات العملات المشفرة والبلوك تشين على دعم أكبر من دبي. وكان دور Web3 في صناعة الألعاب المحور الرئيس في ((ويب 3.0 أرينا))، في أولى جلسات اليوم الافتتاحي، وتحدث بافل كاسبروفيتش، من مجموعة ((بوسطن)) الاستشارية، وجون لاسي، المدير الإقليمي لشركة ((Level Infinite)) الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، فشدد على استراتيجية أبوظبي المتميزة.

وأكد بافل كاسبروفيتش دور الدعم الحكومي في قطاع الألعاب. وسلط اليوم الأول من القمة على قوة الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يخلق فرصاً لا حدود لها في عالم ويب 3.0. وعرض إميل جيمينيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((MindBank Ai))، الشركة المتخصصة في مجال التوائم الرقمية الشخصية بوساطة الذكاء الاصطناعي، في جلسة حملت عنوان ((مرحباً في عالم ويب 3.0 للإنسانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي))، مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثير التوائم الرقمية عبر مقابلة رائدة مع توأمه الرقمي. وتناولت ورشة عمل بعنوان ((قصص من أغاني الماضي والحاضر)) كيف غير الذكاء الاصطناعي صناعة الموسيقى والعملية الإبداعية.

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