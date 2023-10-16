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9.9 مليارات عائدات الغرف الفندقية في دبي

10/16/2023 7:31:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام 14% إلى نحو 9.94 مليارات درهم مقابل الفترة نفسها من 2022. وأوضحت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن عدد الليالي الفندقية في فنادق الإمارة بلغ بين يناير وأغسطس 27.03 مليون ليلة وبلغ متوسط العائد على الغرفة 368 درهماً ومتوسط سعر الغرفة 487 درهماً.

وارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي 23% أول 8 أشهر مقابل الفترة ذاتها من 2019، ليرتفع من 299 درهماً في أغسطس 2019 إلى 368 بنهاية أغسطس الماضي، وارتفع عدد الليالي الفندقية 31% مقارنة بمستويات 2019 و13% مقارنة بمستويات العام الماضي. واستقطبت دبي 11.1 مليون سائح حتى أغسطس 2023 .

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