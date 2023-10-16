دبي تشهد الإطلاق العالمي الأول لـ «وادي جيتكس السيبراني»

شهد معرض ((جيتكس)) جلوبال، والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الإطلاق العالمي الأول لـ ((وادي جيتكس السيبراني))، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، وينظمه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي.

ويستضيف ((وادي جيتكس السيبراني)) أيضاً العديد من فعاليات الهاكاثون بحضور أكثر من 500 مخترق أخلاقي يشاركون في خمسة تحديات لحلّ مشكلات التكنولوجيا العالمية. ويمكن للمشاركين في الحدث أيضاً استكشاف منصة ((إكس-لابس سيكيورتي))، وهي منصة متطورة تستضيف حوارات تقنية معمقة وتتضمن عروضاً توضيحية حول أحدث المنتجات.

وتوقع خبراء الأمن السيبراني في العالم أن تتسبب الجرائم السيبرانية في خسائر سنوية تبلغ قيمتها 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2025. جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة موضوعات تتعلق بالأمن السيبراني، ضمن فعاليات معرض ((جيتكس جلوبال)).

وذكر الخبراء أن برامج الفدية وجرائم العملات المشفّرة والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تفرض تهديدات كبرى تتطلب تدخل مسؤولي أمن المعلومات والخبراء الأمنيين في العصر الرقمي.

وألقى الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، كلمة رئيسية خلال الحدث سلط فيها الضوء على دور التحول الرقمي في تعزيز أطر التعاون عبر جميع القطاعات في الإمارات. وأكد أهمية الجهود التي يبذلها مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في جميع أنحاء الدولة، وكيفية تعاونه مع الشركاء لحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات المحتملة. وقال: نسعى جاهدين لمواصلة الابتكار وبناء الشراكات مع الكيانات والدول والحكومات. وتتمثل رؤيتنا بخلق بيئة رائعة للتعاون والعمل وخدمة العالم بأسره.

وخلال مشاركتها في المعرض، استعرضت ((هواوي)) قدراتها وحلولها الرائدة في مجال الأمن السيبراني لمعالجة التهديدات المتطورة التي تواجهها الشركات والدول خلال رحلة تحولها الرقمي.

وفي معرض حديثه عن مخاطر الأمن السيبراني المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور، قال د. أليسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن في هواوي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز الأمن السيبراني، إلا أنه قد ينطوي على نقاط ضعف ومخاطر محتملة. وبالتالي، يتعين على الشركات والحكومات والمجتمع التصدي بشكل استباقي لتلك المخاطر، وضبط الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأمن السيبراني، وإنشاء أطر حوكمة قوية لهذه الممارسات.

وتخلل المعرض انعقاد جلسة حوارية بعنوان ((الأمن السيبراني في صلب التحول الرقمي)) شارك فيها الدكتور محمد الكويتي إلى جانب عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني؛ وناثان سوين، المستشار الأمني السابق لحكومة المملكة المتحدة؛ وبنجيران داتو شمهاري مصطفى، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في بروناي، وعثمان باه، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية غامبيا.

وتبادل المشاركون في الجلسة رؤاهم حول سبل تحقيق التوازن بين جانبي الأمن والابتكار في العصر الرقمي. وشددوا معاً على أهمية التعاون مع الهيئات العامة والخاصة، إلى جانب ضرورة مواصلة الاستثمار بمجال الأمن السيبراني.

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