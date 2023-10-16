محمد بن راشد: الإمارات سباقة في بناء مستقبل واعد بمختلف قطاعات الاقتصاد

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات الدورة 43 من معرض ((جيتكس جلوبال 2023))، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

منصة عالمية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذا الحدث العالمي، وأثره كونه منصة عالمية رئيسة لطرح أحدث المنتجات والحلول التقنية، إذ نجح الحدث في ترسيخ مكانته على مدار أكثر من 40 عاماً أحد أكبر التجمعات الاحترافية لصُنّاع ومطوّري التكنولوجيا على مستوى العالم.

وقال سموه: ((على مدى أكثر من أربعة عقود، استضافت دولة الإمارات في دبي أبرز المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ضمن محفل هدفه مضافرة الجهود وتحفيز سعي مشترك لتشكيل مستقبل التكنولوجيا، ومن ثم مستقبل العالم. وكان هذا المحفل المنصة التي انطلقت منها استراتيجيات ورؤى وشراكات كان لها دورها المؤثر والواضح في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي في أنحاء العالم، بما لذلك من أثر مباشر في القطاعات الحيوية الأخرى كافة)).

وأضاف سموه: ((تواصل دولة الإمارات ريادتها بشكل استباقي في بناء مستقبل واعد في مختلف قطاعات الاقتصاد. رحبنا في دبي هذا العام ومن خلال النسخة الـ43 لمعرض جيتكس بأكثر من 6000 عارض و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من 180 دولة.. ازدهار قطاع المعارض والمؤتمرات انعكاس لالتزامنا الراسخ بتوفير المقومات كافة الداعمة لحوار عالمي بنّاء هدفه غد أفضل للبشرية في المجالات كافة)).

واستطرد سموه قائلاً: ((يشكل النمو المطرد لمعرض جيتكس شهادة دامغة على ثقة العالم المتزايدة بدبي مركزاً محورياً لصناعة التكنولوجيا للغد وما بعده في حين يمثل النجاح المستمر للحدث شهادة على الالتزام الراسخ من دولة الإمارات ودبي بقيادة التقدم والابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مشهد تكنولوجي سريع التطور. لن ندخر جهداً في الوفاء بالتزاماتنا في فتح إمكانات جديدة لصناعة التكنولوجيا، وإقامة شراكات جديدة تسهم في تحسين نوعية حياة الإنسان)).

وقال سموه في تدوينة عبر منصة ((إكس)): ((أثناء زيارتي اليوم (أمس) لمعرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا .. في نسخته الأكبر عبر 43 دورة بمساحة تتجاوز 2.7 مليون قدم مربع وبمشاركة 6000 شركة تقنية و180 ألف متخصص. معرض جيتكس اليوم أصبح مجموعة معارض تخصصية للتقنية والشركات الناشئة والمبرمجين والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وغيرها. معرض جيتكس يشبه دبي في سرعة نموه حيث نما 40 % عن دورته السابقة .. ويشبه دبي في احتضانه لأفضل العقول من 180 دولة .. ويشبه دبي في شغفها بكل جديد يسهم في تغيير مستقبلنا نحو الأفضل)).

وكان معرض ((إكسباند نورث ستار))، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في الفترة بين 15 و18 أكتوبر الجاري قد انطلق أول من أمس في موقع العرض الجديد في دبي هاربر، وبمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة في كلا الحدثين، ليستكشف المشاركون الفرص المتاحة في واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الزيارة، التي رافقه فيها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر الحكومية، على أحدث التقنيات والحلول التي يتضمنها المعرض وتطرحها الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض هذا العام.

واستمع سموه في الزيارة إلى شرح لما تقدمه شركة ((مايكروسوفت)) من حلول في المعرض، حيث تعرض الشركة العالمية مجموعة واسعة من تقنياتها التي تستهدف تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة عبر الوفاء بمتطلبات المرونة والقابلية للتوسع وتحقيق أفضل مستويات الأمان والإنتاج، فضلاً عن تزويدها أفضل القدرات التقنية في مجال صناعة واتخاذ القرارات. كما تعرف سموه إلى ما تعرضه شركة ((آي بي إم)) العالمية في منصتها في المعرض، من أحدث المنتجات في مجال تكنولوجيا تصنيع أجهزة الحاسوب والبرمجيات، واستمع سموه لشرح عما تقدمه الشركة من خدمات في مجال البنية التحتية، وخدمات استضافة المواقع، وغيرها من الخدمات الاستشارية في المجالات التقنية كافة.

كذلك، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما تقدمه شركة البرمجيات السحابية العملاقة ((سيلز فورس)) التي تشارك في المعرض المرة الأولى هذا العام، من حلول سحابية رائدة لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مستدام وكفاءة تشغيلية عبر تصميم وتطوير برامج المؤسسات، وما توفره الشركة كونها منصة تقنية للعملاء والمطورين لبناء وتشغيل تطبيقات الأعمال.

هواوي

وتوقف سموه أمام منصة شركة ((هواوي)) العالمية، حيث اطلع من مسؤوليها على ما تقدمه الشركة من حلول ومنتجات متقدمة داعمة للتحول الرقمي الذكي وذلك تماشياً مع ما تشهده المرحلة المقبلة من متطلبات الأمن السيبراني في مختلف سيناريوهات الأعمال، فتركز الشركة على تقديم آليات جديدة ومتطورة لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال بدعم كامل من الحلول السحابية المتطورة.

وتوقف سموه عند شركة ((اتصالات من &e))، حيث استمع إلى شرح عما تقدمه من منتجات وحلول في المعرض هذا العام ومن أهمها شبكة الجيل الخامس المستقلة التي أعلنت إتاحتها لمستخدمي الهواتف المتحركة، في إنجاز جديد يعقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية العام الجاري.

كما زار سموه منصة شركة ((بيون)) التي تطرح العديد من حلول الأمن السيبراني المبتكرة لتمكين الشركات من تسريع نموها نحو التحول الرقمي، وسد الفجوة بين الأفراد والشركات، كما تستعرض الشركة في مشاركتها في المعرض أحدث حلول الاتصال والحلول الرقمية لمساعدة الشركات على تحسين قدرتها على اتخاذ القرارات وتحقيق النتائج المرجوة.

مساحة إضافية

ويغطي معرضا ((جيتكس جلوبال)) و((إكسباند نورث ستار)) مساحة مشتركة تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، وهو ما يتجاوز النسخة السابقة بـ 40 %. ويستكشف معرض ((جيتكس جلوبال)) أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المناخ، والتنمية الحضرية، وغيرها.

وسيوفر المعرض على مدار أيامه الخمسة أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي مع استضافة فعاليات مثل ((الذكاء الاصطناعي في كل شيء))، أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، والذي سيشهد مشاركة 1000 شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا.

ويضم الحدث كذلك فعالية ((جلوبال ديف سلام))، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ ومعرض ((وادي جيتكس السيبراني))، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، والذي يجمع في مظلته عدداً من أبرز شركات وخبراء القطاع لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن أجندة المعرض في دورته الحالية استضافة المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام؛ ويأتي إطلاق هذا المؤتمر مدفوعاً بنمو الاقتصاد الرقمي العالمي والتركيز القوي على ابتكارات ومبادرات التكنولوجيا الخضراء المستدامة. علاوةً على ذلك، يشهد الحدث إطلاق فعاليتي ((جيتكس إمباكت)) و((معرض التمدن المستقبلي)) اللتين تقامان في الموقع نفسه.

وستركز هذه المعارض على مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتغير المناخ والتنمية المستدامة، واستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتمهيد الطريق نحو مستقبل صفري الانبعاثات بما يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف ((كوب28)) الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي نوفمبر المقبل.

ويشارك في معرض ((جيتكس جلوبال 2023)) مجموعة من عمالقة التكنولوجيا، ومن ذلك ((ديل تكنولوجيز))، و((اتصالات من &e))، و((جوجل))، و((هواوي))، و((هيوليت - باكارد))، و((آي بي إم))، و((مايكروسوفت))، و((تونومس)). ومن بين الوافدين الجدد ((سيلز فورس))، و((برودكوم))، و((بيون))، و((ديلويت)).

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