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الادعاء العام الاتحادي البلجيكي: قتيلان وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل

10/16/2023 7:31:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الادعاء العام الاتحادي البلجيكي عن سقوط قتيلين وجريح في هجوم بالرصاص في بروكسل.

و قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين الاثنين إن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد.

وتابع المتحدث إريك فان دويز قائلا "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد"، مشيرا إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم داعش".

وبثت تقارير إعلامية مقاطع مصورة لهواة تظهر رجلا يطلق النار عدة مرات بالقرب من محطة باستخدام سلاح كبير، وقالت محطات بلجيكية إن الضحيتين سويديان.

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب السويدي مع بلجيكا مباراة لكرة القدم على ملعب هيسيل في وقت لاحق من المساء، على بعد حوالي 3 أميال (5 كيلومترات).

قال ضابط الشرطة إلسي فاندي كيري، إن الضباط وصلوا سريعًا إلى مكان الحادث، وأغلقوا الحي المباشر.

يأتي إطلاق النار في وقت تزداد فيه اليقظة المرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى زيادة التوتر في العديد من الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه، أصبحت العاصمة البلجيكية مسرحًا لأعمال عنف متزايدة مرتبطة بتجارة المخدرات الدولية.

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