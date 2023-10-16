يُسبب السكري وارتفاع الضغط وأمراض القلب.. طبيب يحدد القاتل الرئيسي للجسم

تعد الدهون والسمنة المفرطة من أهم أسباب تطور العديد من الأمراض المزمنة والتي قد ترفع خطر الوفاة المبكرة.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور مارك غادزيان جراح وأخصائي الأورام أن

الدهون تعد القاتل الرئيسي لجسم الإنسان.

وكشف انه يمكن أن يصبح الوزن الزائد سببا للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين والنقرس والانزلاق الغضروفي وسرطان القولون.

ويقول: "تقصر السمنة في المتوسط العمر بمقدار 10 سنوات. وفقدان كل ثلاثة كيلوغرامات من الوزن بعد عمر 60 عاما يزيد متوسط عمر الإنسان المتوقع بمقدار عام واحد".

ويشير الطبيب إلى ضرورة مراقبة محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم ، وفقا لروسيا اليوم.

ويتابع : "بالنسبة للرجال، إذا كان محيط الخصر أكثر من 94 سم يعتبر مشكلة وإذا كان أكثر من 102 سم فهو مشكلة كبيرة. وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 25-30 كغم على الطول بالمتر المربع فيشير إلى مشكلة الوزن الزائد وإذا كان أكثر فيشير إلى مشكلة السمنة".

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