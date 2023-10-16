بروكسل ترفع حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد مقتل شخصين بالرصاص

أعلنت العاصمة البلجيكية أعلى مستوى من التأهب تحسبا للإرهاب في البلاد بعد مقتل شخصين بالرصاص ، حسبما كتب مركز الأزمات البلجيكي على منصة إكس، تويتر سابقا، مساء الاثنين.

وكتب مركز الأزمات البلجيكي: "مستوى التهديد 4 لمنطقة العاصمة بروكسل" .

والضحيتان يحملان الجنسية السويدية، وفقا لرئيس الوزراء ألكسندر دي كرو. ولا يزال البحث جاريا عن الجاني، حسبما كتبت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندين على إكس، داعية سكان بروكسل إلى "توخي اليقظة".

وتم إلغاء مباراة بلجيكا والسويد في نهائيات كأس أمم أوروبا بعد الشوط الأول وكانت نتيجة المباراة 1-1.

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