مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت تغلق على صعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 25ر314 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 54ر33984 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 85ر45 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 63ر4373 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر160 نقطة ، أو 2ر1% ، ليصل إلى 98ر13567 نقطة.
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