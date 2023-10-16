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مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت تغلق على صعود

10/16/2023 7:31:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 25ر314 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 54ر33984 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 85ر45 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 63ر4373 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر160 نقطة ، أو 2ر1% ، ليصل إلى 98ر13567 نقطة.

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