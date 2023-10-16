مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت تغلق على صعود



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 25ر314 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 54ر33984 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 85ر45 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 63ر4373 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر160 نقطة ، أو 2ر1% ، ليصل إلى 98ر13567 نقطة.

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