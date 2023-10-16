الحكومة الألمانية: 4 آلاف ألماني غادروا إسرائيل بعد هجمات حماس

تفترض الحكومة الألمانية أنه منذ بداية الهجمات واسعة النطاق التي شنتها حركة حماس على إسرائيل، غادر ما مجموعه حوالي أربعة آلاف ألماني البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوم الاثنين إن نحو ثلاثة آلاف مواطن ألماني أعيدوا إلى ألمانيا على متن رحلات خاصة لشركة لوفتهانزا نظمتها وزارة الخارجية ورحلة لشركة كوندور من الأردن ورحلات سلاح الجو الألماني ورحلات بالعبارات والحافلات.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ألمان سافروا على متن رحلات لشركات الطيران التجارية في الأيام القليلة الأولى. وأضاف المتحدث أن هذا "بالتأكيد رقم مكون من أربعة أرقام".

وهبطت طائرة أخرى تابعة للجيش الألماني صباح الإثنين على متنها 60 راكبا ألمانيا من إسرائيل في المطار العسكري في فونستورف في ولاية سكسونيا السفلى، بحسب ما كتبته قيادة العمليات على موقع إكس، تويتر سابقا.

وكانت طائرة يوم الاثنين رابع طائرة تابعة للجيش الألماني تنقل الألمان من إسرائيل.

وفي حالة تدهور الوضع، فإن الجيش الألماني مستعد أيضا للإجلاء العسكري، حسبما ذكرت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع الانتقادات الموجهة لتنظيم إجلاء الألمان من إسرائيل وتقارير عن احتكاك محتمل بين الوزارتين. وشدد متحدثون باسم الوزارتين على أن التعاون بين الوزارتين كان وثيقا وموثوقا به في جميع الأوقات.

وفي الأسبوع الماضي تم تسجيل 5800 شخص على قائمة الحكومة الألمانية للإجراءات الاحترازية بشأن الأزمات. وانخفض العدد إلى أقل من ثلاثة آلاف يوم الاثنين، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية.

علاوة على ذلك، لم تكن القائمة مصممة في المقام الأول للإجلاء، ولكن لإبلاغ الألمان الموجودين على الأرض في إسرائيل بالوضع الأمني. لذلك من المفترض أن أولئك الذين لا يزالون مدرجين حاليا في القائمة "هم على الأرجح أولئك الذين يريدون البقاء في إسرائيل على المدى الطويل".



وأضاف أن هناك حاليا عددا منخفضا من ثلاثة أرقام من المواطنين الألمان في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بعدد مزدوجي الجنسية الألمان الذين اختطفتهم حماس في قطاع غزة، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحالات الثماني التي ذكرتها وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يوم السبت تتبع نظام الإحصاء الإسرائيلي.

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