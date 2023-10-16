نيابة عن رئيس الدولة .. سعود بن صقر يرأس وفد الإمارات إلى منتدى التعاون الدولي الثالث الحزام والطريق

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات إلى منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث المقام في بكين بجمهورية الصين الشعبية في 17 و 18 أكتوبر الجاري تحت شعار "التعاون العالي الجودة للحزام والطريق .. معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين".

وكان سموه قد وصل مساء اليوم إلى مطار بكين الدولي، ويضم وفد الدولة المشارك في المنتدى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من المسؤولين.

ويناقش المنتدى، الذي يحتفل بمرور الذكرى السنوية العاشرة على إطلاق مبادرة "الحزام والطريق" بمشاركة أكثر من 130 دولة والعديد من المنظمات الدولية، موضوعات عدة منها: الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والاتصال التجاري والاتصال بين الشعوب ومراكز الفكر والتعاون الدولي والتعاون البحري ومؤتمر الرؤساء التنفيذين .

وتعد "الحزام والطريق" مبادرة دولية أطلقتها الصين بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم تعمل على تطوير البنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة.

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