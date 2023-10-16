حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية تتلقي الرعاية الطبية في غزة



نشرت حركة حماس عبر جناحها العسكري كتائب القسام مساء الاثنين، مقطع فيديو لمقاتليها وهم يقدمون الرعاية الطبية لما قالت إنها إحدى الأسيرات الإسرائيليات في غزة.



وظهرت في الفيديو ومدته نحو دقيقة وهي تتلقى الرعاية الطبية لإصابة في ذراعها الأيسر داخل مكان لم تفصح عنه القسام فيما سمع دوي انفجارات.



ثم ظهرت الإسرائيلية تعرف عن نفسها وتقول إن عمرها 21 عاما وإنها موجودة في غزة وقد تم احتجازها في السابع من الشهر الجاري وتم إجراء عملية جراحية لها مدتها ثلاث ساعات.



وذكرت أنها تطلب فقط العودة إلى البيت بأسرع وقت لعائلتها وختمت بالقول "من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت".



وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الاثنين، أن عدد الأسرى في هجومها ضد إسرائيل يوم السبت الماضي 7 أكتوبر يبلغ ما بين 200 إلى 250 في قطاع غزة.



وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة في خطاب متلفز، إن لدى القسام 200 أسير والباقي متوزع لدى مكونات فصائل "المقاومة" في قطاع غزة وفي أماكن أخرى.



وأضاف أن 22 من هؤلاء الأسرى قتلوا نتيجة غارات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة آخرهم الفنان الإسرائيلي جاي أوليفز وهو من سكان تل أبيب.



وأشار أبو عبيدة إلى وجود مجموعة من الأسرى من حملة الجنسيات الأجنبية، مؤكدا الحرص على حمايتهم وتأمينهم ويتم اعتبارهم "ضيوفا" وسيتم إطلاق سراحهم عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك.



وأكد الناطق باسم القسام على التمسك بإبرام صفقة تبادل للأسرى قائلا: "نؤكد لكل العالم ولكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، ولأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة لكل بيت فلسطيني، وهذا وعد قطعناه على أنفسنا".



وشنت حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاته تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.



وعقب ذلك أعلنت حماس عن أسر عشرات الإسرائيليين بينهم ضباط وجنود واقتيادهم إلى قطاع غزة.



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