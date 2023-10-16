رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وفتح ممر إنساني إلى القطاع

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إلى فتح ممر إنساني إلى غزة قائلا إن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وأدلى ترودو بتصريحاته بعد فشل الجهود الدبلوماسية الرامية لتوصيل المساعدات لغزة. وردا على هجوم شنته حماس الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص، فرضت إسرائيل حصارا شاملا على غزة وقصفتها بضربات جوية لم يسبق لها مثيل.

وقال ترودو "كندا تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح ممر إنساني حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة. ومن الضروري أن يحدث هذا".

وأضاف أمام مجلس العموم أن كندا تؤيد بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، ولكن "حتى الحروب لها قواعد".

وتابع "الإرهاب دوما لا يمكن الدفاع عنه ولا يوجد شيء يمكن أن يبرر أعمال حماس ..حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تطلعاته المشروعة".

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت أوتاوا إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة ما أمكنهم ذلك بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وتستخدم كندا طائرتين عسكريتين لنقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لمغادرة إسرائيل جوا. وعبرت المجموعة الأولى من الكنديين بأمان من الضفة الغربية إلى الأردن، ويوجد أيضا نحو 300 شخص في غزة تسعى كندا إلى إخراجهم عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وقتل خمسة كنديين في هجوم حماس على إسرائيل بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

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