Tuesday, 17 October 2023 03:56 GMT

رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وفتح ممر إنساني إلى القطاع

10/16/2023 7:31:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إلى فتح ممر إنساني إلى غزة قائلا إن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وأدلى ترودو بتصريحاته بعد فشل الجهود الدبلوماسية الرامية لتوصيل المساعدات لغزة. وردا على هجوم شنته حماس الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص، فرضت إسرائيل حصارا شاملا على غزة وقصفتها بضربات جوية لم يسبق لها مثيل.

وقال ترودو "كندا تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح ممر إنساني حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة. ومن الضروري أن يحدث هذا".

وأضاف أمام مجلس العموم أن كندا تؤيد بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، ولكن "حتى الحروب لها قواعد".

وتابع "الإرهاب دوما لا يمكن الدفاع عنه ولا يوجد شيء يمكن أن يبرر أعمال حماس ..حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تطلعاته المشروعة".

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت أوتاوا إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة ما أمكنهم ذلك بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وتستخدم كندا طائرتين عسكريتين لنقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لمغادرة إسرائيل جوا. وعبرت المجموعة الأولى من الكنديين بأمان من الضفة الغربية إلى الأردن، ويوجد أيضا نحو 300 شخص في غزة تسعى كندا إلى إخراجهم عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وقتل خمسة كنديين في هجوم حماس على إسرائيل بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

اقرأ أيضاً:

كتائب القسام تعلن عن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها

حماس تنشر فيديو لأسيرة إسرائيلية تتلقي الرعاية الطبية في غزة

فرنسا تدعو لبنان إلى بذل ما في وسعها لتفادي الحرب مع إسرائيل

رئيس الوزراء الكندي يؤكد ضرورة وصول المساعدات إلى غزة وفتح ممر إنساني إلى القطاع

حماس : لدينا أسرى من رتب عسكرية عالية



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN16102023000110011019ID1107251568

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث