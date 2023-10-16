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بلجيكا: لا صلة بين هجوم بروكسل والتوتر في الشرق الأوسط

10/16/2023 7:31:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين يوم الإثنين إن شخصين قُتلا وأصيب آخر في هجوم بالرصاص في بروكسل مضيفا أنه لم يتم القبض على المشتبه به بعد.

وتابع المتحدث إريك فان دويز قائلا "اذهبوا إلى بيوتكم وابقوا فيها طالما لم يتم القضاء على التهديد".

وأشار إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش"، مؤكدا أنه "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".

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