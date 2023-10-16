وزراء الـــعــدل الــــعــرب يـســـتــعــرضـون مشروع قانون لمنع خطاب الكراهية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب الذي انعقد أمس الإثنين بالعاصمة العراقية بغداد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد الوزير المعاودة دور التعاون العدلي العربي المشترك في تعزيز تبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، وتضافر جهود مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
وناقش المجلس تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الارهاب كالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
كما استعرض ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك طرح مبادرات جديدة من شأنها المضي قدماً في تطوير وتفعيل المنظومة القانونية والقضائية العربية.
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