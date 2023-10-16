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وزراء الـــعــدل الــــعــرب يـســـتــعــرضـون مشروع قانون لمنع خطاب الكراهية

10/16/2023 7:24:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬التاسعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬العدل‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بالعاصمة‭ ‬العراقية‭ ‬بغداد،‭ ‬بحضور‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬المعاودة‭ ‬دور‭ ‬التعاون‭ ‬العدلي‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية،‭ ‬وتضافر‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬والارهاب‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬والجرائم‭ ‬الإلكترونية‭.‬

وناقش‭ ‬المجلس‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬العربية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬كالاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وآلية‭ ‬تنفيذها‭ ‬والاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬والاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الوصول‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬ومشروع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬الخاصة‭ ‬بأوضاع‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومشروع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬العربية‭ ‬حول‭ ‬حماية‭ ‬المعطيات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الشخصي،‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬عربي‭ ‬استرشادي‭ ‬لمنع‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬ومشروع‭ ‬القانون‭ ‬العربي‭ ‬الاسترشادي‭ ‬لحماية‭ ‬ومساعدة‭ ‬النازحين‭ ‬داخليا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومشروع‭ ‬القانون‭ ‬العربي‭ ‬الموحد‭ ‬النموذجي‭ ‬للمخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬وكذلك‭ ‬طرح‭ ‬مبادرات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتفعيل‭ ‬المنظومة‭ ‬القانونية‭ ‬والقضائية‭ ‬العربية‭.‬

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