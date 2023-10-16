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((الشورى)) يستعد لمناقشة 9 مراسيم و4 اقتراحات ومشاريع بقوانين خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس

10/16/2023 7:24:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستعد‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بقطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والخدمات‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والأسرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬التشريعات‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬التي‭ ‬أُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬جلسات‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬صدرت‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينظر‭ ‬المجلس‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬إحالتها‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وتشمل‭ ‬المراسيم‭ ‬بقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإصدار‭ ‬سندات‭ ‬التنمية،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬معلومات‭ ‬ووثائق‭ ‬الدولة‭. ‬وكذلك‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬قواعد‭ ‬التسجيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسفن‭ ‬الصغيرة،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬السياحة،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وصرف‭ ‬المياه‭ ‬السطحية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الاتصالات،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإنشاء‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬والمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

وستواصل‭ ‬لجان‭ ‬المجلس‭ ‬مناقشة‭ ‬ثلاثة‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقوانين،‭ ‬حيث‭ ‬تناقش‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬16‭ ‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2007‭ ‬بشأن‭ ‬التدريب‭ ‬المهني،‭ ‬والاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬آخر‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭. ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمشاريع‭ ‬القوانين،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبحث‭ ‬لجان‭ ‬المجلس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬بقوانين‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعاتها‭ ‬المقبلة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يناقش‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬جلساته‭ ‬المقبلة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬بسط‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬لضمان‭ ‬حسن‭ ‬إدارته‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬المجلسين‭ ‬مشفوعا‭ ‬بملاحظاتهما‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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