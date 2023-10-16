رئيس الشورى يشيد بالتكامل والتعاون والتنسيق المثمر بين مجلسي الشورى والنواب

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، صباح أمس (الإثنين)، النائب لولوة الرميحي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، والنائب الدكتور هشام العشيري عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب.
وخلال اللقاءين، أشاد رئيس مجلس الشورى بالتكامل والتعاون والتنسيق المثمر بين مجلسي الشورى والنواب، والحرص الذي يوليه أصحاب السعادة أعضاء المجلسين على تطوير وتحديث منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، وأداء دورهم ومسؤولياتهم التشريعية.
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ الجهود والعطاءات الوطنية التي يقدمها أعضاء السلطة التشريعية تسهم في ترسيخ قيم ومبادئ المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، وتعزز مسارات النهضة والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين، من خلال مراجعة القوانين، وتقديم الأفكار والرؤى التشريعية التي تتواءم مع نماء وتطور مختلف المجالات التنموية والحيوية. من جانبهما، أعرب النائبان لولوة الرميحي، والدكتور هشام العشيري، عن الاعتزاز والفخر بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الشورى، ومساندته ودعمه المستمرين لأعضاء المجلسين، مؤكدين أنَّ العمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء السلطة التشريعية يعد أساسًا وركيزة لتحقيق إنجازات ونجاحات تشريعية تعود بالخير والنفع على الجميع.
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