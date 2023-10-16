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رئيس الشورى يشيد بالتكامل والتعاون والتنسيق المثمر بين مجلسي الشورى والنواب

10/16/2023 7:24:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الإثنين‭)‬،‭ ‬النائب‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والنائب‭ ‬الدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاءين،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالتكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬والحرص‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلسين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬منظومة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأداء‭ ‬دورهم‭ ‬ومسؤولياتهم‭ ‬التشريعية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬الجهود‭ ‬والعطاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزز‭ ‬مسارات‭ ‬النهضة‭ ‬والتقدم‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مراجعة‭ ‬القوانين،‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬والرؤى‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬تتواءم‭ ‬مع‭ ‬نماء‭ ‬وتطور‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬والحيوية‭. ‬من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬النائبان‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي،‭ ‬والدكتور‭ ‬هشام‭ ‬العشيري،‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬والفخر‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬ومساندته‭ ‬ودعمه‭ ‬المستمرين‭ ‬لأعضاء‭ ‬المجلسين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنَّ‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬يعد‭ ‬أساسًا‭ ‬وركيزة‭ ‬لتحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬تشريعية‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

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