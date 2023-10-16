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أمانة ((الدستورية)) تصدر الكتاب السادس لمجموعة المبادئ والأحكام

10/16/2023 7:24:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬د‭. ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأن‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمحكمة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬الكتاب‭ ‬السادس‭ ‬لمجموعة‭ ‬مبادئ‭ ‬وأحكام‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬للأعوام‭ (‬2020-2022‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الإصدار‭ ‬متاح‭ ‬للباحثين‭ ‬والمشتغلين‭ ‬بالقانون‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬المحكمة‭ ‬الإلكتروني‭ (‬ www ‭.‬ ccb ‭.‬ bh ‭).‬

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