أمانة ((الدستورية)) تصدر الكتاب السادس لمجموعة المبادئ والأحكام

أمانة ((الدستورية)) تصدر الكتاب السادس لمجموعة المبادئ والأحكام
التاريخ
10/16/2023 7:24:45 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح الأمين العام للمحكمة الدستورية د. الشيخ صباح بن حمد آل خليفة بأن الأمانة العامة للمحكمة قد أصدرت الكتاب السادس لمجموعة مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية للأعوام (2020-2022)، وهذا الإصدار متاح للباحثين والمشتغلين بالقانون على موقع المحكمة الإلكتروني (
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