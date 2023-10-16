النائب الحسيني يطالب بإعادة تشكيل لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد النائب محمد الحسيني أنَّ إعادة تشكيل لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني باتت أمرًا ملحًّا فرضه الواقع، لنعبِّر عن تجسيد وحدتنا الإسلامية والعربية، ووقوفنا الدائم مع القضيَّة الفلسطينيَّة، لأنَّها تُعدُّ القضيَّة الأولى للمسلمين والعرب، كما أنَّها تمثل الرَّكيزة الأهم لتحقيق السَّلام والاستقرار في الشَّرق الأوسط، لافتا الى ان مواقف مملكة البحرين حول الحق الفلسطيني ثابتة ومعروفة بمختلف مؤسَّساتها وجمعيَّاتها الأهليَّة والخيريَّة.
وذكر أنَّ اللَّجنة ستهدف إلى دعم القضيَّة الفلسطينيَّة المشروعة، ومناصرة شعبها المظلوم، وبيان الصُّورة الحقيقيَّة لما يتعرَّض له هذا الشَّعب من معاناة وانتهاكات واستفزازات متكرِّرة، وذلك في المحافل والهيئات الدَّوليَّة والعالميَّة والاجتماعات الخاصَّة بالاتَّحادات البرلمانيَّة، وكذلك لضمان منع الاعتداءات على الشَّعب الفلسطيني، ووصول المساعدات الإنسانيَّة والطبيَّة لاسيَّما لأهل غزَّة.
وأشار الحسيني الى ضرورة بذل المؤسَّسة التَّشريعيَّة المزيد من الجهود وبالتَّعاون مع المجالس التَّشريعيَّة الأخرى لينال الشَّعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، من خلال إعداد خطط موحَّدة ووضع آليَّات عمليَّة مشتركة، وبالتَّنسيق مع وزراء الخارجيَّة، والجهات المعنيَّة ذات الاختصاص من أجل الوصول إلى مواقف مشتركة تجاه هذه القضيَّة.
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