النائب الحسيني يطالب بإعادة تشكيل لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬اللَّجنة‭ ‬ستهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القضيَّة‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬المشروعة،‭ ‬ومناصرة‭ ‬شعبها‭ ‬المظلوم،‭ ‬وبيان‭ ‬الصُّورة‭ ‬الحقيقيَّة‭ ‬لما‭ ‬يتعرَّض‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الشَّعب‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬وانتهاكات‭ ‬واستفزازات‭ ‬متكرِّرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬والهيئات‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬والعالميَّة‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الخاصَّة‭ ‬بالاتَّحادات‭ ‬البرلمانيَّة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لضمان‭ ‬منع‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬الشَّعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ووصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانيَّة‭ ‬والطبيَّة‭ ‬لاسيَّما‭ ‬لأهل‭ ‬غزَّة‭.‬

وأشار‭ ‬الحسيني‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬المؤسَّسة‭ ‬التَّشريعيَّة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬وبالتَّعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬التَّشريعيَّة‭ ‬الأخرى‭ ‬لينال‭ ‬الشَّعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬خطط‭ ‬موحَّدة‭ ‬ووضع‭ ‬آليَّات‭ ‬عمليَّة‭ ‬مشتركة،‭ ‬وبالتَّنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجيَّة،‭ ‬والجهات‭ ‬المعنيَّة‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬مشتركة‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬القضيَّة‭.‬

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