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النائب الحسيني يطالب بإعادة تشكيل لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني

10/16/2023 7:24:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬أنَّ‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬باتت‭ ‬أمرًا‭ ‬ملحًّا‭ ‬فرضه‭ ‬الواقع،‭ ‬لنعبِّر‭ ‬عن‭ ‬تجسيد‭ ‬وحدتنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬والعربية،‭ ‬ووقوفنا‭ ‬الدائم‭ ‬مع‭ ‬القضيَّة‭ ‬الفلسطينيَّة،‭ ‬لأنَّها‭ ‬تُعدُّ‭ ‬القضيَّة‭ ‬الأولى‭ ‬للمسلمين‭ ‬والعرب،‭ ‬كما‭ ‬أنَّها‭ ‬تمثل‭ ‬الرَّكيزة‭ ‬الأهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬السَّلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬الشَّرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ثابتة‭ ‬ومعروفة‭ ‬بمختلف‭ ‬مؤسَّساتها‭ ‬وجمعيَّاتها‭ ‬الأهليَّة‭ ‬والخيريَّة‭.‬

وذكر‭ ‬أنَّ‭ ‬اللَّجنة‭ ‬ستهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬القضيَّة‭ ‬الفلسطينيَّة‭ ‬المشروعة،‭ ‬ومناصرة‭ ‬شعبها‭ ‬المظلوم،‭ ‬وبيان‭ ‬الصُّورة‭ ‬الحقيقيَّة‭ ‬لما‭ ‬يتعرَّض‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الشَّعب‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬وانتهاكات‭ ‬واستفزازات‭ ‬متكرِّرة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬والهيئات‭ ‬الدَّوليَّة‭ ‬والعالميَّة‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الخاصَّة‭ ‬بالاتَّحادات‭ ‬البرلمانيَّة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لضمان‭ ‬منع‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬الشَّعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ووصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانيَّة‭ ‬والطبيَّة‭ ‬لاسيَّما‭ ‬لأهل‭ ‬غزَّة‭.‬

وأشار‭ ‬الحسيني‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬المؤسَّسة‭ ‬التَّشريعيَّة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬وبالتَّعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬التَّشريعيَّة‭ ‬الأخرى‭ ‬لينال‭ ‬الشَّعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬خطط‭ ‬موحَّدة‭ ‬ووضع‭ ‬آليَّات‭ ‬عمليَّة‭ ‬مشتركة،‭ ‬وبالتَّنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجيَّة،‭ ‬والجهات‭ ‬المعنيَّة‭ ‬ذات‭ ‬الاختصاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬مشتركة‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬القضيَّة‭.‬

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