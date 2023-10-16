البروفيسور الحواج يفتتح فعاليات اليوم المفتوح لطلبة الهندسة بالجامعة الأهلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الاهلية
حرص الجامعة على تخريج كوادر هندسية تشكل إضافة نوعية في سوق العمل، منوها في الوقت نفسه بنجاح كلية الهندسة بالجامعة في تحقيق الجودة التامة لبرامجها بما مكنها من الانطلاق إلى آفاق أكبر عبر تدشين برنامج الماجستير في علوم أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الذكية.
جاء ذلك أثناء حديثه في اليوم المفتوح لطلبة كلية الهندسة بالجامعة الأهلية الذي نظمته الكلية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجيد، حيث رحب البروفيسور الحواج بالطلبة المستجدين وأثنى على حسن اختيارهم لجامعتهم ولتخصصات مطلوبة وحيوية في سوق العمل.
من جهته أكد رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي أن كلية الهندسة تقدم أحدث برامج البكالوريوس على الصعيدين المحلي والإقليمي وهما: البكالوريوس في هندسة الحاسبات والاتصالات والبكالوريوس في هندسة المحمول والشبكات، حيث تتضمن مناهج هذين البرنامجين أحدث التقنيات لمواكبة التحديات في سوق العمل المحلي والعالمي، منها على سبيل المثال لا الحصر:
الأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، والاتصال البصري، الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية، الحوسبة السحابية، والرؤية الحاسوبية، منوها إلى أن الكلية خرجت خلال السنوات الماضية
نحو 500
مهندس شكلوا إضافة مميزة في سوق العمل.
وقال إن برنامج الماجستير في علوم أنظمة النقل والخدمات اللوجستية الذكية متاح لجميع خريجي الهندسة بمختلف تخصصاتهم وكذلك خريجي علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات ونظم المعلومات الإدارية وخريجي كلية إدارة الأعمال بالإضافة إلى العاملين في قطاع الخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي والنقل والمواصلات والاتصالات والشحن والمرور وشبكات الطرق وغيرها، حيث سيجد الخريج نفسه مؤهلاً للارتقاء بالعمل في هذا القطاع محليا وعالميا.
من جانبه قال عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد جديدي إن إدارة الجامعة تحرص على تقديم البرامج على أعلى درجات الاحترافية سواء من ناحية تأهيل الدارسين علميا وأكاديميا أو من ناحية مواكبة البرامج لمتطلبات سوق العمل.
وأوضح أن برنامجي البكالوريوس في كليته مدعمان أيضا بدورات احترافية تقدمها كل من شركتي «سيسكو» و«ميكروسوفت»، وهي دورات مهمة
في سوق العمل، ويتقاضى الحائزون لها أجورا مضاعفة قياسا بأقرانهم أصحاب المؤهلات الأكاديمية فقط.
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