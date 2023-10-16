البروفيسور الحواج يفتتح فعاليات اليوم المفتوح لطلبة الهندسة بالجامعة الأهلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المفتوح‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الكلية‭ ‬بمناسبة‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجيد،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬بالطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬اختيارهم‭ ‬لجامعتهم‭ ‬ولتخصصات‭ ‬مطلوبة‭ ‬وحيوية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬تقدم‭ ‬أحدث‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬وهما‭: ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسبات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬المحمول‭ ‬والشبكات،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬مناهج‭ ‬هذين‭ ‬البرنامجين‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭:‬

الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬والروبوتات،‭ ‬والاتصال‭ ‬البصري،‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفضائية‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬والرؤية‭ ‬الحاسوبية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬خرجت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية

نحو‭ ‬500‮

‬مهندس‭ ‬شكلوا‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الذكية‭ ‬متاح‭ ‬لجميع‭ ‬خريجي‭ ‬الهندسة‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬وكذلك‭ ‬خريجي‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬وخريجي‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬والنقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والشحن‭ ‬والمرور‭ ‬وشبكات‭ ‬الطرق‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬سيجد‭ ‬الخريج‭ ‬نفسه‭ ‬مؤهلاً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬جديدي‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الاحترافية‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬تأهيل‭ ‬الدارسين‭ ‬علميا‭ ‬وأكاديميا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬مواكبة‭ ‬البرامج‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬برنامجي‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬كليته‭ ‬مدعمان‭ ‬أيضا‭ ‬بدورات‭ ‬احترافية‭ ‬تقدمها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركتي‭ ‬‮«‬سيسكو‮»‬‭ ‬و‮«‬ميكروسوفت‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬دورات‭ ‬مهمة

في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويتقاضى‭ ‬الحائزون‭ ‬لها‭ ‬أجورا‭ ‬مضاعفة‭ ‬قياسا‭ ‬بأقرانهم‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬فقط‭.‬

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