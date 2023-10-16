Tuesday, 17 October 2023 03:55 GMT

البروفيسور الحواج يفتتح فعاليات اليوم المفتوح لطلبة الهندسة بالجامعة الأهلية

10/16/2023 7:24:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الاهلية
حرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬تخريج‭ ‬كوادر‭ ‬هندسية‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بنجاح‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بالجامعة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الجودة‭ ‬التامة‭ ‬لبرامجها‭ ‬بما‭ ‬مكنها‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬أكبر‭ ‬عبر‭ ‬تدشين‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الذكية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬حديثه‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المفتوح‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الكلية‭ ‬بمناسبة‭ ‬انطلاق‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجيد،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬بالطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬اختيارهم‭ ‬لجامعتهم‭ ‬ولتخصصات‭ ‬مطلوبة‭ ‬وحيوية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬تقدم‭ ‬أحدث‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬وهما‭: ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬الحاسبات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والبكالوريوس‭ ‬في‭ ‬هندسة‭ ‬المحمول‭ ‬والشبكات،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬مناهج‭ ‬هذين‭ ‬البرنامجين‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭:‬

الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وإنترنت‭ ‬الأشياء،‭ ‬والروبوتات،‭ ‬والاتصال‭ ‬البصري،‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفضائية‭ ‬والأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬والرؤية‭ ‬الحاسوبية،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬خرجت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية
نحو‭ ‬500‮
‬مهندس‭ ‬شكلوا‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬أنظمة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬الذكية‭ ‬متاح‭ ‬لجميع‭ ‬خريجي‭ ‬الهندسة‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬وكذلك‭ ‬خريجي‭ ‬علوم‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬ونظم‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬وخريجي‭ ‬كلية‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والإنتاج‭ ‬الصناعي‭ ‬والنقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والشحن‭ ‬والمرور‭ ‬وشبكات‭ ‬الطرق‭ ‬وغيرها،‭ ‬حيث‭ ‬سيجد‭ ‬الخريج‭ ‬نفسه‭ ‬مؤهلاً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬محليا‭ ‬وعالميا‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬جديدي‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الاحترافية‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬تأهيل‭ ‬الدارسين‭ ‬علميا‭ ‬وأكاديميا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬مواكبة‭ ‬البرامج‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬برنامجي‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬كليته‭ ‬مدعمان‭ ‬أيضا‭ ‬بدورات‭ ‬احترافية‭ ‬تقدمها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركتي‭ ‬‮«‬سيسكو‮»‬‭ ‬و‮«‬ميكروسوفت‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬دورات‭ ‬مهمة
في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ويتقاضى‭ ‬الحائزون‭ ‬لها‭ ‬أجورا‭ ‬مضاعفة‭ ‬قياسا‭ ‬بأقرانهم‭ ‬أصحاب‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬فقط‭.‬

كلمات دالة

MENAFN16102023000055011008ID1107251532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث