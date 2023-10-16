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وزير المالية يشيد بدور جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في تعزيز التحول الرقمي ورفد عجلة التنمية في المملكة

10/16/2023 7:24:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الإسهامات‭ ‬البارزة‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مختلف‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬وتشجيع‭ ‬المبادرات‭ ‬والأفكار‭ ‬المتميزة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬أسامة‭ ‬صالح‭ ‬العلوي‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬والدكتور‭ ‬فيصل‭ ‬عيسى‭ ‬حماد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتنافسية‭ ‬والمؤشرات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة،‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬استخدام‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬وهما‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬رضا‭ ‬سند‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬التحليل‭ ‬والمعلومات،‭ ‬والآنسة‭ ‬زينب‭ ‬عقيل‭ ‬العسكري‭ ‬اختصاصي‭ ‬دراسات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬لهم‭ ‬بمناسبة‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لجميع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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