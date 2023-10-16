وزير المالية يشيد بدور جائزة التميز للحكومة الإلكترونية في تعزيز التحول الرقمي ورفد عجلة التنمية في المملكة

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الإسهامات البارزة للكوادر الوطنية في رفد مختلف مسارات التنمية في مملكة البحرين، تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأشار إلى ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص على دعم الابتكار والإبداع وتشجيع المبادرات والأفكار المتميزة بما يسهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور أسامة صالح العلوي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، والدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، الفائزين بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية لعام 2023 في نسختها الثانية عشرة، عن فئة «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي» وهما السيد أحمد رضا سند مدير إدارة التحليل والمعلومات، والآنسة زينب عقيل العسكري اختصاصي دراسات اقتصادية، حيث أعرب الوزير عن خالص تهانيه لهم بمناسبة هذا الإنجاز المشرف، مشيداً بالجهود التي بذلها المشاركون في تحقيق هذا الانجاز، منوهاً بدور الجائزة في تعزيز التحوّل الرقمي الشامل في مملكة البحرين. مؤكداً حرص الوزارة على دعم كل ما من شأنه تحسين مستوى التكنولوجيا الرقمية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، متمنياً لجميع الفائزين بالجائزة من مختلف القطاعات دوام التوفيق والنجاح.
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